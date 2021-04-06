Haber Giriş: 6 Nisan 2021 Salı 23:43Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Güvenlik kaynakları: Haseke'de şehit ve yaralıların olduğu iddiası doğru değil
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre Suriye Haseke kırsalında Türk Silahlı Kuvvetlerine ait gözlem noktası yakınlarında mayın patlaması sonucu şehit ve yaralıların olduğuna dair haberler gerçeği yansıtmıyor.
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