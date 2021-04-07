Haber Giriş: 7 Nisan 2021 Çarşamba 02:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Terörün finansmanına darbe: 377 kişinin mal varlıkları donduruldu
[Fotoğraf: AA]
Aralarında FETÖ ve PKK terör örgütlerinin elebaşları ile sözde üst düzey yöneticilerinin yer aldığı 377 kişinin Türkiye'deki mal varlıkları donduruldu.
Ayrıntılar geliyor...
Etiketler: FETÖ Son Dakika Terör Örgütü
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