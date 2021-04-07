Bakanlığın Twitter adresinden yapılan açıklamaya göre, Mehmetçik, teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyor.

Irak kuzeyi Metina bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 5 PKK'lı terörist, başarılı hava harekatı ile etkisiz hale getirildi.

Açıklamada, "Operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek." denildi.