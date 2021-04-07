İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Meclis'teki grup toplantısında kürsüdeydi. Emekli amirallerin darbe imalı bildirisi ile ilgili konuştu. Bildiriye imza atan emekli amiralleri eleştirdi.

"Gece uykusu kaçan, 'Acaba ne yapsam da ortalığı nasıl karıştırsam' diye iş başına geçiyor. Sorumlu davranmaları gerekirdi. Ülkeye dair endişeleri, kaygıları olanlar, bireysel olarak her platformda veya bir sivil toplum kuruluşunun şemsiyesi altında, görüş ve önerilerini elbette açıklayabilirler. Ancak bunu, gizemli gece yarısı bildirileriyle yapamazlar. Yapanlar da karşılarında önce bizi bulur."

"Bizim pusulamız bellidir"

İyi Parti içinden yapılan farklı açıklamaları da değerlendirdi ve "Pusulamız belli" sözlerini kullandı.

"Bizim pusulamız bellidir ve daima şaşmadan milletimizi gösterir. Milletimiz, kimin nerede durduğunu, kimin doğru durduğunu, kimin millet iradesine sahip çıktığını gayet iyi biliyor. Kimsenin endişesi olmasın. Allah bizi milletimize karşı utandırmasın."