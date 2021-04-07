Konya'da Türk Yıldızları uçağı düştü
Milli Savunma Bakanlığı, eğitim uçuşu yapan Türk Yıldızlarına ait NF-5 uçağının Konya'da kaza kırıma uğradığını ve pilotun şehit olduğunu açıkladı.
Karatay ilçesine bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi'nde boş alana uçak düştüğü ihbarı üzerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri bölgeye gönderildi.
Jandarma ekipleri, bölgede güvenlik tedbiri aldı.
Milli Savunma Bakanlığı, eğitim uçuşu yapan Türk Yıldızları'na ait NF-5 uçağının saat 14.15'te Konya'da düştüğünü açıkladı. Kazayla ilgili gerekli incelemenin başlatıldığı duyuruldu.
Pilot şehit oldu
Bakanlığın Twitter adresinden yapılan açıklamada, uçağın pilotunun şehit olduğu belirtildi.
Açıklamada, "Kahraman Pilotumuza Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır dileriz." denildi.
Konya’da eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğrayan Hava Kuvvetlerimize ait NF-5 uçağımızın pilotu şehit olmuştur. Kahraman Pilotumuza Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır dileriz.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 7, 2021
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