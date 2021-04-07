Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Van üzerinden batı illerine uyuşturucu sevkiyatının önlenmesi için çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor.

Gerçekleştirdikleri başarılı operasyonlarla geçen yıl İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun tebrik ettiği ekipler, bu yıl da aynı başarıyı sergilemeye devam ediyor.

Ele geçirilen uyuşturucu miktarında yüzde 53 artış sağlandı

Hassas burunlu köpeklerin yardımıyla uyuşturucu tacirlerine nefes aldırmayan ekipler hem terör örgütünün en büyük finans kaynağına büyük darbe vurdu hem de uyuşturucu tacirlerinin gençleri zehirlemesinin önüne geçti.

Geçen yıl ocak, şubat ve mart aylarında 603 kilo 721 gram uyuşturucu ele geçiren ekipler, bu yılın aynı döneminde yüzde 53 artış sağlayarak 929 kilo 174 gram uyuşturucuya el koydu.

Kent önemli bir geçiş güzergahında bulunuyor

193 olaya müdahale edilen kentte, gözaltına alınan 280 kişiden 101’i tutuklandı.

Okul önlerinde önlemler aldıklarını, aileleri bilgilendirmeye çalıştıklarını, "En İyi Narkotik Polis Anne" eğitimleri yaptıklarını anlatan Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesinde görevli Başkomiser Metin Sönmez, narko timlerin yürüttükleri mücadeleye yeni bir soluk getirdiğini, bu sayede sokak satıcılarına karşı yürütülen operasyonlarda büyük artış olduğunu açıkladı.

Sönmez, ekiplerin başarısında narkotik köpeklerinin de önemli payının olduğunu dile getirdi.