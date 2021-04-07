Haber Giriş: 7 Nisan 2021 Çarşamba 12:03Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Babasının yanan evde olduğunu sandı, kalp krizinden hayatını kaybetti
[Fotoğraf: DHA]
Trabzon’un Beşikdüzü ilçesinde dün akşam saatlerinde çıkan yangında babasının yanan evde olduğunu düşünen kızı kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Babasının ise o esnada evde olmadığı öğrenildi.
Dün akşam saatlerinde, Beşikdüzü ilçesindeki Ağaçlı Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle Hikmet Ülken’e ait evde yangın çıktı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine harekete geçen ekipler, tek katlı ahşap evdeki yangını kısa sürede kontrol altına aldı.
Kızı kalp krizi geçirdi
Yangın haberini alan kızı Ayşe Ülken ise babasının o esnada yanan evde olduğunu düşünerek kalp krizi geçirdi.
Ayşe Ülken yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Hikmet Ülken’in ise yangın esnasında ilçe merkezinde başka bir evde olduğu ve yanan evi yaz aylarında kullandığı öğrenildi.
Etiketler: Yangın
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