Dün akşam saatlerinde, Beşikdüzü ilçesindeki Ağaçlı Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle Hikmet Ülken’e ait evde yangın çıktı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine harekete geçen ekipler, tek katlı ahşap evdeki yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

Kızı kalp krizi geçirdi

Yangın haberini alan kızı Ayşe Ülken ise babasının o esnada yanan evde olduğunu düşünerek kalp krizi geçirdi.

Ayşe Ülken yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Hikmet Ülken’in ise yangın esnasında ilçe merkezinde başka bir evde olduğu ve yanan evi yaz aylarında kullandığı öğrenildi.