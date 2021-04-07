Trabzon’un Akçaabat ilçesi ile özdeşleşmiş Karadeniz Bölgesi'nin halk dansları arasında yaygın olarak bilinen Akçaabat horonunun kültürel miras olarak koruma altına alınması ve gelecek nesillere doğru aktarılması amacıyla çalışma başlatıldı.

Akçaabat Belediyesi'nin, 2016 yılında UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi'ne yaptığı başvuru olumlu sonuçlandı. Listeye alınan Akçaabat horonunun korunarak gelecek kuşaklara aktarılması sağlanacak.

"Hem ilçemizin hem de şehrimizin tanıtımı için önemli"

Akçaabat Belediye Başkanı Ekim, horonun yöre insanının vazgeçilmezi olduğunu anlattı:

“2016 yılında yapmış olduğumuz başvuru sonucunda Akçaabat horunu listeye girmiş oldu. Bu hem Akçaabat ilçemizin hem de şehrimizin tanıtımı adına çok güzel bir adım oldu. Akçaabat horonundaki figürler, yapması zor hareketler bir kültürel miras olarak koruma altına alındı. Folklor derneğimizde bu konuda çalışmalarını yürütüyor.”

İlçede 7’den 70’e herkes horon öğreniyor

Akçaabat Folklor Derneği Başkanı Ahmet Yalçın Çilingiroğlu bölgenin en çok figürlü olan horonunun Akçaabat horonu olduğunu söyledi:

“Akçaabat horonu bölgemizde en coşkulu oynanan ve en çok figürü olan oyunlarımızdan biridir. Trabzon’u, Karadeniz’i hatta zaman zaman Türkiye’yi temsil eden yurt dışında da birçok organizasyonda ödüller almış halk oyunudur. 7’den 70’e herkese Akçaabat horonunu öğretiyoruz. "

Yörenin vazgeçilmez değerlerinden olan horon; yayla şenliklerinde, düğünlerde, asker uğurlamalarında birlikte olmanın ve coşkunun ortak paydası olarak kabul ediliyor.