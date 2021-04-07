Yazdığı notalarla kalplere seslendi, besteleri yıllar geçse de zihinlere kazındı, yaptığı film müzikleriyle de kimi zaman ağlantı, kimi zaman güldürdü.

Anadolu'nun rengarenk ezgilerini besteleriyle harmanlayan ünlü sanatçı Melih Kibar, 16 yıl önce hayatını kaybetti. Ama şarkıları halen dillerde...

"Çoban Yıldızı" ile gelen başarı

Türkiye, onun besteleriyle tanıştığında Melih Kibar daha üniversite öğrencisiydi.

1974 yılı sonunda Timur Selçuk'un verdiği ev ödevi sonucunda "Çoban Yıldızı" parçasını besteledi. Timur Selçuk "Eurovision sinyal müziği hazır" diyerek parçayı onayladı. Daha sonra bestesi, Eurovision Türkiye'nin jenerik müziği oldu.

Erol Evgin yakın dostunu anlattı

Yolları söz yazarı Çiğdem Talu'yla kesişti. Bu iki isme daha sonra Erol Evgin de katıldı.

"Çiğdem bir gün telefon etti, senin için bir şarkı düşündük dedi. Melih de melodiyi arkadan çalıyor. Ben durun dedim, atlayıp uçağa geldim. Şarkıyı çaldık söyledik akşama kadar."

Artık üç isim 8 yıl boyunca hiç ayrılmayacaktı. Yaptıkları hemen her 45'lik zirveye çıktı.

"Dinleyici Melih Kibar'ın müziğinde tanıdık bir tını buldu"

Erol Evgin, birlikte 50'ye yakın şarkı yaptıklarını, onlarcasının çok sevildiğini ve hit olduğunu söyledi.

Erol Evgin, Melih Kibar'ın bestelerinin neden bu kadar sevildiğini şu sözlerle anlatıyor:

"Melih Kibar Türk müziği makamlarını kullanırdı, bize özgü ritimler ve makamlar. Bunlar tabi bir sıcaklık yakalıyor halkta, hemen izleyici, dinleyici tanıdık bir tınıyla karşılaşıyor."

Unutulmaz film müzikleri

Melih Kibar, sadece şarkılarla değil, Hababam Sınıfı, Aile Şerefi gibi filmler için bestelediği müziklerle de yüreklere hitap etti.

Melih Kibar, Zerrin Özer, Nükhet Duru, Füsun Önal gibi birçok sanatçıyla unutulmaz eserlere imza attı. 7 Nisan 2005'te ise hayatını kaybetti. Ama hem şarkıları hem de film müzikleri vefatının ardından doğan nesillerin bile gönlünü kazandı.

Haber: Yasemin Küçükkaya

Kamera: Mustafa Oğuz