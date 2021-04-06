Sevgi evinin çocukları sinema eğitimi aldı. Eğitim, Sinema Okuryazarları Derneği ile Yozgat Bozok Üniversitesinin koordinesi ve İçişleri Bakanlığının desteği ile verildi. 3 aylık teorik eğitimin ardından öğrenciler sahaya indi.

Yozgat'ta 21 çocuk önce sinema çekimi hakkında bilgi edindi. Ardından Antalya'da kampa girip senaryosunu yazdıkları filmlerin çekimini yaptı.

Hayatlarında ilk kez kamera karşısına geçen çocuklar, kendi yazdıkları senaryonun filmini çektiler.

Senaryo yazarlığı ve kısa film eğitmeni Yasemin Tonay eğitim hakkında bilgi vererek şöyle konuştu:

"Eğitimde çekim açıları, senaryo yazımı, kısa film aşamaları dron kullanımı, gibi teorik konuları öğrendiler. Burada antalya'da öğrendikleri konuları uygulama şansı buldular."

Çekilen filmler gala gecesinde gösterime girecek

Proje ile sevgi evi çocuklarının sinema çekimine ve senaryo yazarlığına olan ilgilerinin artırılması hedeflendi.

Eğitim alan çocuklardan bazısı kurgucu olmak isterken, bazıları da üniversitede radyo, televizyon ve sinema okumak istediğini dile getirdi.

Montajın da bitmesi çekilen filmler, gala gecesi düzenlenerek gösterime girecek.