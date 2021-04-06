Lübnanlı sanatçı Etel Adnan'ın eserlerinden oluşan sergi İstanbul'da açıldı. Sergide 1925 doğumlu olan dünyaca ünlü sanatçının 1960-2020 yılları arasında yaptığı, birbirinden farklı eserleri yer alıyor.

Eserlerinde, güçlü bir tasvir ve yalın bir üslubu benimseyen Etel Adnan izleyiciye derin bir keşif sunarak ziyaretçileri eşsiz bir yolculuğa çıkarıyor. Farklı coğrafyalarda yaşayarak, çok kültürlü bir ortamda yetişen sanatçının eserlerinde bu zengin kimliği görmek mümkün.

Sergiyi gezenler Etel Adnan’ın sanat dünyasını keşfedecek

Kuratör Serdar Ada 'İmkansız Eve Dönüş' sergisinin sanatçısı Etel Adnan hakkında bilgi verdi:



"Etel Adnan 30'dan fazla kitabı olan. Dünya’nın önemli sanat mekânlarında, müzelerinde sergileri olan, bienallerde yer alan bir sanatçı. Aynı zamanda 30 yaşından sonra resim yapmaya başlamış. Neredeyse rastlantı denebilecek şekilde."



Sergide, hayatını Beyrut-Paris-Kaliforniya üçgeninde geçiren Etel Adnan'ın farklı dönemlerde yapılmış söyleşilerinin video kayıtları da bulunuyor.

Sergi 5 ay boyunca görülebilecek

Sergiyi deneyimleyen ziyaretçiler Etel'in dünyasının içine girme ve yalınlığındaki derin anlamı kavrama şansına sahip olacaklar.



"İmkânsız Eve Dönüş" sergisi, 8 Ağustos tarihine kadar Pera Müzesi’nde koronavirüs önlemleri kapsamında ziyaret edilebilecek.



Haber: Abdulvahap Kartal