Sultan İkinci Abdülhamid tahta geçeli daha bir yıl olmuş, 93 Harbi, yani Osmanlı-Rus Savaşı başlamıştı. Osman Paşa'ya, Rusların yolunu kesmek için bugün Bulgaristan sınırları içinde kalan Plevne'yi savunma emri verildi. Osman Paşa, Rusların hiç tahmin etmediği güçlü bir savunma hattı kurdu.

Plevne çok kritik bir yerdi. Bugünkü Sofya’nın 140 kilometre kuzeydoğusunda stratejik bir bölge olan Plevne’de Osman Paşa, 150 bin kişiye karşı 40 bin kişilik ordusuyla mücadele etti.

Siperle savaşma methodu savaş tarihine geçti

Mimar Sinan Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak Osman Paşa’nın geliştirdiği stratejinin savaş tarihi için önemini anlatıyor:

“Osman Paşa’nın 36 kilometre hattında 5 kilometre derinlikte kazdırdığı siper ve mevziler savaş tarihine geçti. 1. Dünya Savaşı'nda bu siperle savaşma methodu bir çok ülke tarafından örnek alındı.”

Seyyar tabyalar düşmana ağır kayıp verdirdi



Ayrıca tabyaların, seyyar tabya gibi kullanılmasının önemine değinen Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Tarih Bölümü Başkanı Prof. Dr. Hasip Saygılı, seyyar tabyaların Ruslara büyük zayiat verdirdiğini vurguladı. Saygılı, Osman Paşa’nın vurulduğu anı da anlattı:



“Cephane tükeniyor, erzak azalıyordu. Osman Paşa, kuşatmayı yarmak için harekete geçti. İlk başlarda bu başarılı da oldu. İlk kuşatma hatları yarıldı ama bu işin sonu tam muvaffak olamadı, Osman Paşa geriye huruç harekatında vuruldu, atı da yaralandı.”

Düşmanın bile saygısını kazandı



Zorlu geçen 145 günün ardından teslim olmak zorunda kalan Osman Paşa, Sultan 2. Abdülhamid tarafından gazilik ünvanı aldı. Saygılı, Paşa’nın gösterdiği kahramanlıkla, düşmanın da saygısını kazandığına değindi:



“Rus çarı tarafından kabul edildi, rus çarı kendisine madalya verdi. Madalya Rusya'nın üst düzey madalyasıydı. Bu Osman Paşa’nın kahramanlığının, yiğitliğinin düşman tarafından da tescil edilmesi anlamına geliyordu.”

Saray'da görev yaptı



Gazi Osman Paşa, İstanbul'a döndükten sonra da saray müşaviri olarak görev aldı. Ömrünün sonuna kadar bu görevde kaldı, hep bir kahraman olarak saygı gördü.

5 Nisan 1900 tarihinde 68 yaşında ebedi âleme göçen Gazi Osman Paşa, Fatih Camii haziresinde 2. Abdülhamid tarafından yaptırılan bu türbeye defnedildi.

Onun en büyük mirası, sonraki nesillere ilham olan mücadele azmiydi.



Haber: Murat Can Öztürk