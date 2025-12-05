Puslu 7.7ºC Ankara
Gündem
TRT Haber 05.12.2025 10:50

Emine Erdoğan'dan 'Dünya Kadınlar Günü' paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Güçlü aklı, güçlü yüreği ve güçlü maneviyatı ile destan yazan tüm kadınların Dünya Kadın Hakları Günü'nü gönülden tebrik ediyorum." dedi.

Emine Erdoğan'dan 'Dünya Kadınlar Günü' paylaşımı

Emine Erdoğan, Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı tanınmasının 91'inci yıl dönümünü ve Dünya Kadın Hakları Günü'nü kutladı.

Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Tarihimizde kadınların rol oynamadığı hiçbir zaferden söz edemiyorsak, kadın katılımının olmadığı bir geleceği de tahayyül edemeyiz. Türk kadınının seçme ve seçilme hakkını elde edişinin 91'inci yıl dönümü kutlu olsun. Güçlü aklı, güçlü yüreği ve güçlü maneviyatı ile destan yazan tüm kadınların Dünya Kadın Hakları Günü'nü gönülden tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Emine Erdoğan
OKUMA LİSTESİ