Organ bağışına dikkat çeken karikatürler Ankara'da sergileniyor
Salgın döneminde organ bağışı azaldı. Oysa binlerce hasta hayata tutunmak için organ bekliyor. Bu duruma dikkati çekmek ve organ bağışını teşvik etmek için düzenlenen karikatür yarışmasında dereceye giren eserler Ankara'da sergileniyor.
Salgın nedeniyle organ bağışı azaldı. Türkiye'de 25 binden fazla kişi hayata tutunabilmek için nakil bekliyor.
Organ bağışını teşvik etmek için Türkiye Organ Nakli Vakfı Tarafından "Uluslararası Organ Bağışı Karikatür Yarışması" düzenlendi.
Organ bağışının önemine dikkat çekiliyor
Bu yarışmada dereceye giren eserler Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sergileniyor. Dünyanın dört bir yanından gelen karikatürlerin oluşturduğu sergiyle organ bağışının önemine dikkat çekiliyor.
Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Burhan Kurtuluş, "Bunlar çöpe, mezara gitmesin istiyoruz. Birine hayat versin istiyoruz. Bu konuda da bütün halkımızı organ bağışı konusunda duyarlı olmaya davet ediyoruz" dedi.
40 ülkeden 950 eser değerlendirmeye alındı
Yarışmada 40 ülkeden 950 eser değerlendirmeye alındı. Dereceye giren ilk 100 eser sergilenmeye layık görüldü.
Türkiye Organ Nakli Vakfı Başkanı Eyüp Kahveci, "Buradaki sergide de ilk 50 eseri hastanemizde sergileme fırsatını oluşturduk. Kamuoyunun bilgisine açtık. Pandemi kuraları çerçevesinde halkımız bu sergiyi gezebilir" diye konuştu.
Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki sergi 30 Nisan tarihine kadar ziyarete açık olacak.
Haber: Kamil Demir
Kamera: Ümit Kumcuoğlu
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