Salgın nedeniyle organ bağışı azaldı. Türkiye'de 25 binden fazla kişi hayata tutunabilmek için nakil bekliyor.

Organ bağışını teşvik etmek için Türkiye Organ Nakli Vakfı Tarafından "Uluslararası Organ Bağışı Karikatür Yarışması" düzenlendi.

Organ bağışının önemine dikkat çekiliyor

Bu yarışmada dereceye giren eserler Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sergileniyor. Dünyanın dört bir yanından gelen karikatürlerin oluşturduğu sergiyle organ bağışının önemine dikkat çekiliyor.

Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Burhan Kurtuluş, "Bunlar çöpe, mezara gitmesin istiyoruz. Birine hayat versin istiyoruz. Bu konuda da bütün halkımızı organ bağışı konusunda duyarlı olmaya davet ediyoruz" dedi.

40 ülkeden 950 eser değerlendirmeye alındı

Yarışmada 40 ülkeden 950 eser değerlendirmeye alındı. Dereceye giren ilk 100 eser sergilenmeye layık görüldü.

Türkiye Organ Nakli Vakfı Başkanı Eyüp Kahveci, "Buradaki sergide de ilk 50 eseri hastanemizde sergileme fırsatını oluşturduk. Kamuoyunun bilgisine açtık. Pandemi kuraları çerçevesinde halkımız bu sergiyi gezebilir" diye konuştu.

Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki sergi 30 Nisan tarihine kadar ziyarete açık olacak.

Haber: Kamil Demir

Kamera: Ümit Kumcuoğlu