Adıyaman'da 78 tırtıl art arda sıralandı, ilginç yolculuk kameralara yansıdı.

Sürüyü ilk bakışta yılan zanneden vatandaşlar yanına yaklaştıklarında bunun bir tırtıl sürüsü olduğunu fark etti.

Çevre sakinleri yuvalarından çıkan tırtılların zarar görmemesi için ilginç yolculuğua bir süre refakat etti.

Yeni yaşam alanlarına gidiyorlar

Tırtıllar herhangi bir besin bölgesi keşfettiklerinde ya da başka bir yaşam alanı tespit edildiğinde sürünün o yöne doğru yönlendirilebilmesi için ip gibi dizilerek hareket ediyor.