Kışın soğuk günleri yavaş yavaş bitiyor. Bahar geliyor. Soğuk hava yerini güneşe bırakmaya başlıyor. Hava sıcaklıklarının, özellikle de yağışların ilkbahar ve yaz mevsiminde nasıl seyredeceği merak konusu.

İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Deniz Demirhan, “Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminlerine göre nisanın ortalamalar civarında geçmesi bekleniyor” diyor.

[İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Deniz Demirhan]

Mayıs ayında sıcaklıkların Kuzey Ege, Trakya ve İstanbul dahil olmak üzere Marmara’nın kuzeydoğu bölgelerinde ortalamaların biraz üstünde seyredebileceğini ifade eden Dr. Deniz Demirhan şöyle devam ediyor:

“Sıcaklık Orta ve Güney Ege’den başlayarak Batı Karadeniz ile Marmara’nın güneydoğusunu da içine alan bütün bölgelerde mevsim normallerinin bir hayli üzerinde olacak.”

[Fotoğraf: AA]

Yaz ayları Türkiye genelinde sıcak olacak

Ve haziran ayı… Dr. Demirhan, “Haziranda da sonuç farklı değil. Ege ve Akdeniz’in tamamında, Marmara’nın güneydoğusunda sıcaklıklar yine ortalamaların 0,5-1 derece üzerine çıkacak. Fakat Ege’nin iç kesimleri, İç Anadolu, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu’nun tamamında sıcaklıklar mevsim normallerinin epey üzerinde seyredecek” şeklinde konuşuyor.

Dr. Demirhan, İstanbul dahil olmak üzere Trakya’nın ve Karadeniz’in tamamında ise haziran ayının mevsim normallerinde geçeceğini belirtiyor:

“Henüz temmuz ve ağustos için bir tahmin yok elimizde fakat geçmiş yıllara bakarak bu aylarda sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretme ihtimali yüksek.”

Dr. Demirhan bunun sebebini ise şöyle açıklıyor:

“Atmosferde çok büyük bir karbondioksit yükü var. 2010 yılında 380 PPM olan karbondioksit değerleri 2020 yılında 410 PPM’i aştı. Bu çok yüksek bir değer. Karbondioksit miktarındaki artış sıfırlanmadığı sürece bizim sıcaklıklarımız artma eğiliminde olacak. Sadece ilkbahar ve yaz aylarında değil, kış aylarında da artıyor sıcaklıklar.”

[Fotoğraf: Getty Images]

Hava sıcaklıkları son 20 yıldır artış gösteriyor

Dr. Demirhan’a göre sıcaklık artışı sadece bu yıla özgü değil. Son 20 senedir sıcaklıkların arttığını hatırlatıyor ve devam ediyor:

“4 yıl hariç neredeyse ilkbahar hep ortalamaların en az 0,5 derece üzerinde seyretti. Yine son 20 senede sadece 2014’de sıcaklık, ortalamaların altında seyretti. Onun haricinde 19 sene boyunca hep ortalamaların üzerinde sıcaklıklara maruz kaldık. Küresel bir sıcaklık artışı söz konusu ve biz de bundan payımızı alıyoruz.”

[Fotoğraf: AA]

Yağışlar mevsim normallerinde olacak

Sonbaharda yaşanan kuraklık sonrası yağışlar da merak edilen bir başka konu. Yağışların mevsim normallerinde olması öngörülüyor. Dr. Demirhan, “Kurak bir ilkbahar ve yaz beklenmiyor” diyor ve şu uyarıda bulunuyor:

“Buna güvenmemek lazım, kuraklık bir senede ortadan kalkabilecek ani bir şey değil. ‘Biz bu yazı kurak geçirmedik, artık suyumuzu bol bol kullanabileceğiz’ diye bir durum söz konusu değil. Kuraklık sinsi bir şey. 20-30 hatta 40 senede ortaya çıkar ve kolay kolay gitmez. Yağışların bu sene mevsim normallerinde seyretmesi sadece bu dönemi iyi geçireceğimizi düşündürür. Uzun vadede su tasarrufuna devam etmemiz gerekir.”

[Fotoğraf: AA]

Sıra dışı hava olaylarına dikkat

Özellikle son birkaç yıldır sıra dışı hava olaylarının sayısında artış gözleniyor. Bunlar ani geliştiği için önceden tahmin edilemiyor. Dr. Demirhan, önceden tahmin edilemese bile ilkbahar ve yaz aylarında bu tip hava olaylarının görülebileceğini söylüyor:

“Sıcaklıklar son 20 yıldır artma eğiliminde olduğu için atmosferin nem içerme kapasitesi artıyor. Bu nem fazlalığı atmosferdeki dengeleri alt üst ediyor. O zaman bu yükselen sıcak hava, yukarıda soğuk hava sistemiyle karşılaşırsa yoğuşma daha hızlı gerçekleşiyor. Ani su baskınları, seller, deniz üstünde hortumlar, lokal olarak kuvvetli rüzgarlar hatta dolu bile görülebiliyor.”