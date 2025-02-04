Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörle mücadelede Suriye'ye gereken desteği sağlamaya hazırız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, ikili görüşme ve heyetler arası çalışma yemeğinin ardından Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara'yı Ankara'da misafir etmekten büyük memnuniyet duyduğunu ifade eden Erdoğan, şöyle konuştu:

"Suriye halkı, 13,5 yıl boyunca her türlü zulmü gördü. Kimyasal silah kullanımı dahil her türlü insanlık dışı katliama maruz kaldı. 1 milyona yakın Suriyeli kardeşimiz, eski rejimin ve terör örgütlerinin saldırılarında maalesef şehit oldu. Milyonlarca kardeşimiz de evlerini, yurtlarını, doğdukları toprakları terk etmek mecburiyetinde bırakıldı. Ama tüm bunlara rağmen Suriye'nin yiğit evlatları zalim rejime ve destekçilerine karşı mücadeleden hiçbir zaman vazgeçmedi.

Sonunda da zafer, 8 Aralık itibarıyla Suriye halkının oldu. Öncelikle aziz kardeşim Ahmet Şara'yı ve onun şahsında tüm Suriye halkını, mücadeleleri ve zaferlerinden ötürü tekrar tebrik ediyorum. Bu vesileyle Suriye'nin özgürlük mücadelesinde şehit olan tüm kardeşlerimize yüce Allah'tan rahmet niyaz ediyorum."

"Ziyareti daimi dostluk döneminin başlangıcı görüyorum"

Erdoğan, 13 yıllık kan ve gözyaşının ardından sadece Suriye'de değil, tüm bölgede yeni bir sayfa açıldığını belirterek, şunları söyledi:

"Suriye halkı kendi geleceklerini belirlemede artık gerekli iradeye sahiptir. Türkiye olarak nasıl en umutsuz ve zor günlerinde Suriyeli kardeşlerimizi yalnız bırakmadıysak yeni dönemde de kendilerine gereken desteği vereceğiz. Bunu kıymetli kardeşime ve heyetine de çok net biçimde ifade ettim. Tarihi nitelikteki bugünkü ziyareti ülkelerimiz arasında daimi dostluk ve işbirliği döneminin başlangıcı olarak görüyorum.

İlişkilerimizi yeniden stratejik düzeye kavuşturmak için tüm kurum ve kuruluşlarımız son iki aydır yoğun çaba içerisindedir. Malum yeni hükümetin dışişleri bakanını da 15 Ocak'ta kabul etmiştim. Önümüzdeki dönemde karşılıklı ziyaret ve temaslarımızın inşallah daha da yoğunlaşacağı inancındayım."

"Her konuda tam bir fikir birliğinde olduğumuzu gördüm"

Suriye'ye yönelik politikalarının esasını öteden beri bu ülkenin toprak bütünlüğü ve birliğinin muhafazasının oluşturduğunu vurgulayan Erdoğan, Şara ile yaptıkları görüşmenin de bu ilke üzerine bina edilen samimi bir havada geçtiğini dile getirdi.

Şara ile Suriye'de güvenliğin ve ekonomik istikrarın tesisine yönelik atılabilecek müşterek adımları değerlendirdiklerini aktaran Erdoğan, şunları kaydetti:

"Hemen her konuda tam bir fikir birliğinde olduğumuzu memnuniyetle gördüm. Bilhassa Suriye'nin kuzeydoğusunu işgal altında tutan bölücü terör örgütü ve yandaşlarına karşı atılacak adımları mütalaa ettik. DEAŞ olsun, PKK olsun terörün her türlüsüyle mücadelede Suriye'ye gereken desteği sağlamaya hazır olduğumuzu kendisine ifade ettim. Suriye'nin kuzeydoğusundaki kampların kontrolü bağlamında da yanlarında olduğumuzu tekrar teyit ettik.

Ahmed Şara kardeşimin terörle mücadele noktasında ortaya koyduğu güçlü iradeden dolayı duyduğumuz memnuniyeti belirtmek istiyorum. Ülkelerimizin ve bölgemizin selameti açısından birlikte aynı hedef doğrultusunda güç birliği yapmaktan başka bir yolumuz da açıkçası bulunmuyor. İnşallah dayanışma içerisinde hareket ederek terörün olmadığı bir huzur ve güven iklimini ortak coğrafyamızda tam manasıyla hakim kılacağımıza inanıyorum."

"Suriye'nin imarında gerekli desteği sağlamaya hazırız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şara ile görüşmelerinde siyasi gelişmeler üzerinde de durduklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Bu kritik süreçte Suriyelilerin iradesini yansıtacak şekilde ülke idaresinin kapsayıcı ve kucaklayıcı bir yaklaşımla tesisini önemsiyoruz. İnsani yardımların yanı sıra Suriye'nin harap olmuş şehirleri ve kritik altyapının yeniden imarında gerekli desteği sağlamaya hazırız. Suriye'nin ekonomik kalkınması hızlandıkça gönüllü geri dönüşler de ivme kazanacaktır. Öte yandan, Suriye'ye yönelik bir dizi uluslararası yaptırım, ülkenin ekonomi ve altyapı olarak ayağa kalkmasının önünde engel teşkil ediyor. Devrik rejimi hedef alan yaptırımların kaldırılması için yürüttüğümüz gayretlerin de etkisiyle kısmen bir esneme sağlandı. Ancak tam netice alınıncaya kadar girişimlerimizi sürdüreceğiz."

"Suriye halkının neler başarabildiğini gururla göreceğiz"

Türkiye'nin ilk günden bu yana tereddüt etmeden Suriye halkının yanında olduğunu somut adımlarla ortaya koyduğunu anımsatan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Şam Büyükelçiliğimizin ardından Halep Başkonsolosluğumuzu da faaliyete geçirdik. Türk Hava Yolları Şam'a uçuşlarını başlattı. Diplomasi alanında yeni yönetimin bu ilk iki ayında bölgede ve uluslararası planda sesinin ve halis niyetlerinin duyurulması için elimizden geleni yapıyoruz. Yeni yönetimden ülkemize ziyaretler olduğu gibi Türkiye'den de bakan ve bürokratlar Şam'ı ziyaret etti. Etmeye de devam edecek. Ticaretten sivil havacılığa, enerjiden sağlık ve eğitime kadar tüm alanlarda ilişkilerimizi çok boyutlu bir şekilde ilerletiyoruz.

Hep söylediğim gibi 'iman varsa imkan da vardır.' Biz her zorlukla beraber bir kolaylığın olduğuna iman eden, buna teslim olan insanlarız. Direniş azimleriyle bölgeye ve mazlumlara ilham olan Suriyeli kardeşlerimizin Allah'ın izniyle ülkelerini tekrar ayağa kaldıracaklarından hiçbir şüphe duymuyoruz.

Allah ömür verirse ileride şöyle geriye dönüp baktığımızda Suriye halkının neler başarabildiğini hep birlikte gururla göreceğiz. Tabii bu süreçte Arap ve İslam dünyasının yeni yönetime ve Suriye halkına gereken maddi manevi desteği sağlaması çok ama çok önemlidir. Yapılan karşılıklı ziyaretleri bölgesel sahiplenme adına çok değerli buluyor ve memnuniyetle karşılıyoruz."