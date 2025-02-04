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Gündem
AA 04.02.2025 18:28

Kartalkaya'daki yangının raporları Bolu Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Müfettişlerimiz, Bolu Belediyesi ile ilgili raporunu 28 Ocak 2025 tarihinde (7. gün), İl Özel İdaresi ile ilgili raporunu ise 31 Ocak 2025 tarihinde (10. gün) tamamladı ve Bolu Valiliğine teslim etti. Bolu Valiliğimiz de müfettiş raporlarını Bolu Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdi." ifadelerini kullandı.

Kartalkaya'daki yangının raporları Bolu Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabındaki açıklamasında, 21 Ocak Salı günü Kartalkaya'da meydana gelen otel yangınında 78 kişinin hayatını kaybettiğini hatırlattı.

Yangının hemen ardından konuya ilişkin İçişleri Bakanlığınca 2 mülkiye müfettişi görevlendirildiğini belirten Yerlikaya, derhal inceleme çalışmalarına başlandığı bilgisini paylaştı.

Bakan Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Müfettişlerimiz, Bolu Belediyesi ile ilgili raporunu 28 Ocak 2025 tarihinde (7. gün), İl Özel İdaresi ile ilgili raporunu ise 31 Ocak 2025 tarihinde (10. gün) tamamladı ve Bolu Valiliğine teslim etti. Bolu Valiliğimiz de müfettiş raporlarını Bolu Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdi. Sayın Cumhurbaşkanımızın da ilk günden itibaren ifade ettikleri gibi yangında ihmali olanlar, milletimizin yüreğini yakanlar hak ettikleri cezaları çekecekler. Bu vesileyle yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum."

ETİKETLER
Yangın Bolu İçişleri Bakanlığı Ali Yerlikaya
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