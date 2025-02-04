Mısır ile Türkiye arasında imzalanan ortak bildiri yayımlandı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati'nin Ankara'da düzenlenen ortak basın toplantısının ardından "Türkiye-Mısır Dışişleri Bakanları Ortak Bildirisi" açıklandı.

Ortak bildiride, İsrail'in, Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) rolünü baltalayan kararlarından geri dönmesi gereği vurgulandı.

İşgal altındaki Filistin topraklarındaki Filistinli mültecileri desteklemek için vazgeçilmezliğini koruyan UNRWA'nın rolünün muhafaza edilmesinin gerekliliğinin altını çizilen bildiride, şu ifadelere yer verildi:

"Filistin halkının, dayanıklılığına, topraklarına, meşru haklarına ve vatanlarına olan bağlılıklarına verdikleri güçlü desteğin altını çizmişlerdir. Her iki ülke, yerleşim faaliyetleri ve toprak ilhakı ya da Filistin halkının Filistin toprakları dışındaki diğer ülkelere gönderilmesi, yerlerinden edilmesi veya transfer edilmelerinin teşvik edilmesi yoluyla kısa veya uzun vadeli amaçlar için Filistin halkının devredilemez haklarına yönelik herhangi bir ihlali, bu tür eylemlerin istikrarı tehdit etmesi, bölgedeki çatışmayı daha da genişletme riski taşıması ve halklar arasında barış ve bir arada yaşama fırsatlarını baltalaması nedeniyle reddettiklerini yinelemişlerdir."

Bildiride, Filistin ve İsrail arasında uluslararası hukuk, BM kararları ve iki devletli çözüm temelinde adil ve kalıcı barışın sağlanması ve özellikle de 4 Haziran 1967 sınırlarında, başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin Devleti'nin bütünleştirilmesi yoluyla Orta Doğu'daki istikrarsızlığın temel nedenlerinin ele alınmasına yönelik taahhütlerin yinelendiği belirtildi.

Bildiride, 2025'in Türkiye ile Mısır arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 100'üncü yılı olduğuna işaret edilerek, "(Bakanlar) Türkiye Cumhuriyeti ile Mısır Arap Cumhuriyeti arasındaki Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin Eylül 2024'teki sonucuyla uyumlu olan ve 2024'te toplam 8,8 milyar dolar değere ulaşan ikili ticaretteki kayda değer artışın kanıtladığı bir eğilim olarak ikili ilişkilerinin olumlu gidişatından duydukları memnuniyeti dile getirmişlerdir." ifadesi kullanıldı.

Ekonomik ve ticari ilişkilerin güçlendirilerek ve sanayi alanında işbirliği teşvik edilerek ikili ticaret hacminin 15 milyar dolara çıkmasının hedeflendiği belirtilen bildiride, her iki ülkede yatırımcılar ve özel sektör için yatırım ortamının iyileştirilmesi çabalarına devam etme taahhütleri teyit edildi.

Bildiride, Gazze'de ateşkes anlaşmasının imzalanması ile rehinelerin ve tutukluların mübadelesinin memnuniyetle karşılandığı, Mısır, Katar ve ABD'nin bu konuda gösterdiği çabaların takdir edildiği kaydedildi.

Modern tarihin en kötü insanlık trajedilerinden biriyle sonuçlanan Gazze'deki savaşın sonuçları ışığında, Filistinlileri topraklarından hiçbir şekilde yerinden etmeden, insani yardımları artırarak ve Gazze Şeridi'nin yeniden inşasını taahhüt ederek Gazze'deki acıları hafifletmek için uluslararası toplumun kolektif çabalarının yoğunlaştırılmasının öneminin vurgulandığı bildiride, uluslararası bağışçılar, Mısır'ın ev sahipliği yapması beklenen yeniden yapılanma konferansına faal olarak katılmaya çağrıldı.

Suriye'nin birliği ve egemenliğine destek

Bildiride, iki ülkenin Suriye'nin toprak bütünlüğü, birliği ve egemenliğine yönelik kararlılıklarının altı çizilerek, Suriye topraklarının herhangi bir ülke için tehdit oluşturmamasını sağladıkları vurgulandı.

Kardeş Suriye halkının çıkarlarına en iyi şekilde hizmet edecek kapsayıcı bir siyasi sürecin öneminin vurgulandığı bildiride, yerlerinden edilmiş Suriyelilerin anavatanlarına gönüllü ve onurlu bir şekilde geri dönmeleri yönündeki ortak anlayış yinelendi.

Bildiride, bu bağlamda terörle mücadele ve terörü ortadan kaldırmanın ve bölge ülkeleriyle iyi komşuluk ilişkilerinin sürdürülmesinin önemine vurgu yapıldı.

Somali'nin egemenliğine, toprak bütünlüğüne ve birliğine bağlılığın teyit edildiği bildiride, güvenlik ve istikrarı sağlamada federal hükümete iki ülkenin desteğinin önemi vurgulandı.

Bildiride, Sudan'da devam eden, ülke ve bölge genelinde insani açıdan yıkıcı sonuçlara yol açan çatışmadan duyulan üzüntü ve endişe ifade edilerek, Sudan Egemenlik Konseyi'nin insani yardımın girişini ve dağıtımını kolaylaştırmak için Sudan'da insani yardım merkezleri kurma kararının takdirle karşılandığı belirtildi.

Ayrıca bildiride, Libya'nın güvenlik, istikrar, egemenlik, toprak bütünlüğü ve siyasi birliğinin korunması amacıyla, Birleşmiş Milletlerin kolaylaştırıcı çabaları doğrultusunda, Libya'nın sahipliğinde ve öncülüğünde bir siyasi süreci destekleme kararlılıkları teyit edildi.

Terörizm ve destekçilerine "sıfır tolerans" çağrısı

Bildiride, terörizmin temel nedenlerinin ve ideolojik temellerinin ele alınması ve teröristlerin sınır ötesi hareketleriyle mücadele edilmesi de dahil olmak üzere terörizmin her şeklinin ortadan kaldırılmasını amaçlayan uluslararası toplumun uyumlu ve koordineli eylemlerini destekleme taahhütleri teyit edilerek, terörizme ve destekçilerine karşı "sıfır tolerans" çağrısında bulunuldu.