Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahmed Şara ile bir araya geldi

Suriye Geçiş Hükümeti Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere Ankara'ya geldi.
Şara'yı taşıyan uçak, Ankara Esenboğa Havalimanına indi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'yi ziyaret eden Suriye Geçiş Hükümeti Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'yı resmi törenle karşıladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Suriye Geçiş Hükümeti Cumhurbaşkanı Ahmed Şara görüşmesi başladı.
İkili görüşme ve heyetler arası çalışma yemeğinin ardından Erdoğan ve Şara ortak basın toplantısı düzenleyecek.