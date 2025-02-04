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Gündem
TRT Haber 04.02.2025 17:17

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahmed Şara ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Suriye Geçiş Hükümeti Cumhurbaşkanı Ahmed Şara görüşmesi başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahmed Şara ile bir araya geldi

Suriye Geçiş Hükümeti Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere Ankara'ya geldi.

Şara'yı taşıyan uçak, Ankara Esenboğa Havalimanına indi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'yi ziyaret eden Suriye Geçiş Hükümeti Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'yı resmi törenle karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahmed Şara ile bir araya geldi

Görüşme başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Suriye Geçiş Hükümeti Cumhurbaşkanı Ahmed Şara görüşmesi başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahmed Şara ile bir araya geldi

İkili görüşme ve heyetler arası çalışma yemeğinin ardından Erdoğan ve Şara ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahmed Şara ile bir araya geldi

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Ahmed Şara Recep Tayyip Erdoğan Son Dakika Suriye
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