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Gündem
AA 04.02.2025 15:39

Bakan Fidan: Filistinlileri yurtlarından kovmayı hedefleyen her türlü girişime karşıyız

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, (Trump'ın girişimleri) "Filistinlileri ana yurdundan kovmayı hedefleyen her türlü girişime karşıyız" dedi.

Bakan Fidan: Filistinlileri yurtlarından kovmayı hedefleyen her türlü girişime karşıyız

Dışişleri Bakanı Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ile ortak basın toplantısında konuştu.

Bakan Fidan'ın, konuşmasının satır başları şöyle;

İsrailli esirler serbest bırakıldıktan sonra Netanyahu hükümetinin nasıl bir tavır takınacağıyla ilgili tüm dünyada bazı soru işaretleri var.

Uluslararası toplum ortak bir duruş sergilemeli ve Netanyahu'nun siyasi çıkarlar uğruna soykırımı yeniden başlatmasına engel olmalıdır.

(Trump'ın girişimleri) Filistinlileri ana yurdundan kovmayı hedefleyen her türlü girişime karşıyız.

Dışişleri Bakanı Fidan, İsrail hapishanesinden bırakılan ve Türkiye'nin Kahire Büyükelçiliğinden vize verilen 15 Filistinli esirin Türkiye'ye geldiğini söyledi.

Ayrıntılar gelecek...

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