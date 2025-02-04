Cumhurbaşkanı Erdoğan: İŞKUR Gençlik Programımızı devreye alıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Ulusal İstihdam Stratejisi Tanıtım ve İŞKUR Gençlik Programının Başlatılması Toplantısı'na katıldı.

Konuşmasına, programın ve stratejinin hazırlanmasında emeği geçen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile ekibini tebrik ederek başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Güçlü devletler güçlü milletlerle, güçlü milletler de bilgi, emek ve hikmet sahibi kişilerle var olur. Şurası bir hakikat ki; emek vermeden, cehdetmeden, mücadele etmeden, ter dökmeden istiklal ve istikbalin hayalini dahi kuramayız. Ataların dediği gibi, emek olmadan yemek olmaz.” ifadelerini kullandı.

Mehmet Akif Ersoy'un şiirinden bir bölümünü okuyan Erdoğan, “Beka-yı hak tanıyan, sa’yi bir vazife bilir. Çalış, çalış ki, beka sa’y olursa hak edilir” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:

Evet, geleceği hak etmek istiyorsak evvela bugünün hakkını vermek, bunun için de sa’yi bir vazife bilmek mecburiyetindeyiz. Eğer büyük ve güçlü Türkiye tasavvurumuzu kuvveden fiile çıkarmak, Türkiye yüzyılı hedeflerimize en kısa sürede ulaşmak istiyorsak, millet olarak çalışmak, hep birlikte mücadele etmek zorundayız. Hiç şüphe yok ki bilgi ve tecrübenin yanında iş ahlakı da bu süreçte esaslı bir yer teşkil ediyor. İnanç ve medeniyet değerlerimiz itibariyle biz, hamdolsun bu konuda çok hassas, çok titiz bir milletiz. “Çalışana ücretini teri kurumadan verin” emri bu konudaki en önemli rehberimiz ve referans kaynağımızdır. Ahi ocaklarından lonca teşkilatlarına, vakıf kültüründen orta sandıklarına, bin yıldır alın terini, el emeğine, millete hizmet sevdasını, imar ve ihya faaliyetlerine derç etmiş köklü bir geleneğin sahipleriyiz. Bu geleneği geleceğe taşımak, yarınlara çok daha güçlü bir Türkiye mirası bırakmak hem devletimizin hem de milletimizin en hayati sorumluluğudur.

Milletimizin oyu ve güveniyle göreve geldiğimiz ilk günden bu yana Türkiye’nin ekonomisini, üretim, yatırım, istihdam ve ihracatta yükseltmeye gayret ettik. İşçisinden memuruna, çiftçisinden esnafına, mühendisinden özel sektör çalışanına kadar herkesin kendisini güvende ve emniyette hissettiği, müreffeh bir Türkiye bizim öncelikli gündemimiz oldu. Sağlık, tarım, ticaret, ulaşım, sanayi, adalet, sosyal güvenlik, teknoloji gibi milletimizi doğrudan ilgilendiren alanlarda Türkiye’nin önündeki engelleri tek tek ortadan kaldırdık. Bir yandan ülkemizin büyüme ve kalkınma sürecine hız verirken diğer yandan adil ve rekabetçi bir düzenin oluşmasını sağladık. Bölgesinde ve dünyada sözü geçen, demokrasi ve kalkınma hamleleriyle küresel ölçekte temaşa eden bir ülkeyi milletimizle sırt sırta vererek adeta yeniden inşa ettik. Üretim ve istihdamı, ekonomi ve maliye politikamızın merkezine yerleştirmek bu suretle büyüme ve kalkınma atılımlarımızı sürdürülebilir hale getirdik. Son dönemde bilhassa istihdam ve nitelikli iş gücü alanında devreye aldığımız programlarla başarı hanemize yepyeni kazanımlar ekledik.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 9 Şubat 2024’te hayata geçirdiğimiz İş Pozitif programıyla bir yılda 833 bin 366 kadını çalışma hayatına kazandırdık. pic.twitter.com/ZG6QwgcUE7 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 4, 2025

"İşsizlik oranımız yüzde 8,6 seviyesine geriledi"

9 Şubat 2024’te hayata geçirilen İş Pozitif Programı ile bir yılda 833 bin 366 kadını çalışma hayatına kazandırdıklarını belirten Erdoğan, "İş gücü uyum programından yüzde 90’a yakın bölümü kadınlar olmak üzere 3 ayda toplam 137 bin 476 kişi faydalandı. Alanına hakim, donanımlı ve mesleki becerilere sahip insan kaynağını genişletme hedefiyle geçtiğimiz ay başlattığımız nitelikli iş gücü yetiştirme programımızdan bin 212 kişi istifade etti. 2024 yılında iş başı eğitim programımızla 65 bin 739 kişiye meslek deneyimi kazandırdık. 3 bin 405 kişide mesleki eğitim kurslarımızdan yararlandı." ifadelerini kullandı.

"İstihdam verileri programımızın başarısını net bir şekilde ortaya koyuyor"



Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2023 Kasım'a göre iş gücümüzün 925 bin artışla 35 milyon 820 bin kişiye ulaştı. Aynı dönemde istihdam sayımız 986 bin artarak 32 milyon 748 bine yükseldi. pic.twitter.com/YhbMtRlxk7 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 4, 2025

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye İstatistik Kurumu verilerinin programın başarısını net bir şekilde ortaya koyduğunu vurguladı. Son bir yıllık veriler incelendiğinde 2023 Kasım’ına göre iş gücünün 925 bin artışla 35 milyon 820 bin kişiye ulaştığını belirten Erdoğan, yine aynı dönemde istihdam sayısının 986 bin kişi artarak 32 milyon 748 bine ulaştığı bilgisini paylaştı.

İşsizlik oranının 0.4’lük bir düşüşle yüzde 8.6 seviyesine gerilediğini, son bir yılda kadın iş gücünün 429 bin, kadın istihdamının da 397 bin arttığını dile getiren Erdoğan, "Bu noktada kadın iş gücüne katılma oranımızı 1,1 puan, kadın istihdam oranımızı ise 1 puan yükselttiğimizin altını özellikle çizmek isterim." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gençlere istihdam müjdesi.



"Üniversite öğrencilerimiz için hazırladığımız İŞKUR Gençlik Programı’nı bugün itibarıyla devreye alıyoruz." pic.twitter.com/643ItBDz7y — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 4, 2025

Gençlerle ilgili oranlara bakıldığında benzer iyileşmelerin, artışların ve gerilemelerin olduğunu memnuniyetle müşahade ettiklerini kaydeden Erdoğan, şöyle devam etti;

Gençlerimize yönelik bir müjdeyi de bugün burada sizlerle paylaşmak istiyorum. Üniversite öğrencilerimiz için hazırladığımız İŞKUR Gençlik Programımızı bugün itibarıyla devreye alıyoruz. İŞKUR Gençlik Programıyla gençlerimiz bir yandan üniversitedeki eğitimlerini sürdürürken diğer yandan kendilerini geliştirebilecekleri pek çok alanda bu programa dahil olabilecektir. Program kapsamında katılacakları Ar-Ge faaliyetleri, laboratuvar çalışmaları, akademik ve bilimsel projeler, bilgi ve teknoloji sistemleri gibi birbirinden farklı alanlarda bilgi ve deneyim kazanacaklar.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: (İŞKUR Gençlik Programı) Programa ayda 5 gün katılacak öğrencilerimize 5 bin 415 lira, 14 gün katılacak öğrencilerimize ise yaklaşık 15 bin 162 lira tutarında destek vereceğiz. pic.twitter.com/CdMpMpOMjN — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 4, 2025

İŞKUR gençlik programı, her üniversitenin kendi öğrencilerine özel olarak haftalık azami 3 güne kadar kısmi süreli katılım modeliyle uygulanacak. Programdan hane gelirleri asgari ücretin 3 katının altında kalan öğrencilerimiz faydalanacak. Günlük 1083 lira ödemeyle programa ayda 5 gün katılacak öğrencilerimize 5 bin 415 lira, 14 gün katılacak öğrencilerimize ise yaklaşık 15 bin 162 lira tutarında destek vereceğiz. Ayrıca katılımcıların kısa vadeli sigorta primlerini de biz karşılayacağız. Programdan bu yıl 200 bin, önümüzdeki 4 yıl boyunca toplam 1 milyon üniversiteli gencimizin istifade etmesini planlıyoruz. Kampüslerde ve üniversitelerimizin çalışma yaptıkları alanlarda düzenlenecek programlarla öğrencilerimiz iş arama, finansal, okur yazarlık, özgeçmiş hazırlama ve mülakat teknikleri gibi eğitimler de alacaklar. Öğrencilerimiz ve üniversitelerimiz için hayırlı, uğurlu olsun diyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:

2. Dünya Savaşı sonrası kurulan uluslararası sistem bugün iktisadi, siyasi ve ticari ilişkiler bağlamında sancılı bir dönüşüm geçiriyor. Küresel ekonominin dinamikleri değişirken ticari rekabet aynı nispette sertleşiyor. Jeopolitik mücadele ise çok farklı bölgelerde eskisinden oldukça farklı şekillerde tebarüz ediyor. Amerika ve Avrupa kıtasında son haftalarda yaşanan tartışmaları hep beraber takip ediyoruz. Ticaret savaşlarının ve küresel sistemi domine etmeye yönelik aktörler arasındaki bilek güreşinin giderek kızışacağı anlaşılıyor. Türkiye olarak böylesine sarsıntılı ve yeni sınamalara açık bir konjonktürde hem riskleri hem fırsatları titiz bir şekilde hesaplıyor, adımlarımızı buna göre atıyoruz. İş gücü piyasalarımız başta olmak üzere, ekonomi ve ticaretteki yol haritamızı gözden geçiriyor, bölgesel ve küresel gelişmeler doğrultusunda orta ve uzun vadeli hedeflerimizi bu gelişmelerle uyumlu hale getiriyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2025-2028 dönemini kapsayan Strateji ve Eylem Planı iş gücü piyasalarının ihtiyaçları dikkate alınarak oluşturuldu. pic.twitter.com/hMTD97YBxx — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 4, 2025

Ekonomik kalkınmayla birlikte toplumsal refahın güçlendirilmesi, iş gücü piyasalarındaki durumun analiz edilmesi, sorunların giderilmesi ve uzun soluklu stratejilerin belirlenmesi zorunlu kılmaktadır. Detaylarını birazdan paylaşacağımız ulusal istihdam stratejisi ve eylem planları tüm bu çabalarımızın en somut neticelerinden biridir. 2025-2028 dönemini kapsayan strateji ve eylem planı, iş gücü piyasalarının ihtiyaçları dikkate alınarak oluşturuldu. Bakanlığımızın koordinasyonunda ilgili kurumlarımız, sosyal taraflar, meslek kuruluşları, akademisyenler ve çalışma hayatının tüm paydaşları strateji belgesine önemli katkılar yaptı. 2025-2028 ulusal istihdam stratejisi ve eylem planlarımız ülkemiz, milletimiz ve ekonomimiz için hayırlı, uğurlu olsun diyorum.

Ulusal İstihdam Stratejisi

Ulusal İstihdam Stratejisinde dört temel politika alanı çerçevesinde belirlenen yeni hedefler ve 90 eylem maddesi bulunduğunu açıklayan Erdoğan, strateji belgesinin ilk polita alanının iş gücü piyasalarında yeşil ve dijital dönüşüm ile beceri uyumunun geliştirilmesi olduğunu söyledi.

Strateji belgesine dair ana hatları paylaşan Erdoğan, şunları kaydetti;

Strateji belgemizin ilk politika alanı, iş gücü piyasalarında yeşil ve dijital dönüşüm ile beceri uyumunun geliştirilmesidir. Eğitim, istihdam ilişkisinin güçlendirilmesini amaçlandığı bu politika alanı kapsamında eylem planındaki 33 eylem maddesiyle Türkiye beceri ekosistemi güçlendirilecek. Yeşil ve dijital dönüşüm sürecinin çalışma hayatına etkileri, fırsat ve risklerin tamamı göze önüne alınarak belirlenecek. Adil geçiş politikaları oluşturulacak. Sektörel ve bölgesel düzeyde, beceri uyumunun sağlanmasına yönelik istihdam politikalarının etkinliği artırılacaktır. İş gücümüzün dijital ve yeşil dönüşüm süreçlerine intibak etmesi amacıyla eğitim programları geliştirilecek, mesleki yeterliliklerin artırılmasına dönük yeni modeller uygulanacaktır. Sektörel beceri, ihtiyaç analizleriyle iş gücü piyasalarında ortaya çıkan yeni fırsatların değerlendirilmesine imkan tanınacaktır.

"Kapsayıcı istihdam geliştirilecek"

Ulusal istihdam strateji belgemizin ikinci politika alanı, kapsayıcı istihdamın geliştirilmesidir. Eylem planındaki 24 eylem maddesiyle kadınların, engellilerin ve yaşlıların iş gücü piyasasına katılımı ve istihdam oranları artırılacaktır. Çalışma hayatında kadın, erkek fırsat eşitliği güçlendirilecek, iş gücü piyasası dinamikleri dikkate alınarak uluslararası iş gücü göçü kapsamında yer alan kişilerin çalışma hayatı ile bağları sıkılaştırılacak ve yabancı iş gücünün kayıtlı istihdamı desteklenecektir. Bu doğrultuda kadınların iş gücüne dahil edilmesini desteklemek amacıyla iş, yaşam dengesi politikaları yeniden belirlenecek ve bakım hizmetlerine erişim konusundaki sıkıntılar giderilecektir. Gençlerimizin iş gücü piyasasında daha etkin bir şekilde yer alabilmesi için eğitim ve istihdam süreçleri arasındaki irtibat iyileştirilecektir. Engelli vatandaşlarımızın iş gücüne katılımını teşvik etmek amacıyla iş yerlerindeki fiziksel ve sosyal erişilebilirlik konularındaki farkındalığın artırılmasına yönelik çalışmalar desteklenecektir. Benzer şekilde yaşlılarımızın bilgi ve tecrübelerinden azami ölçüde istifade edilebilmesi için birçok yeni uygulama hayata geçirilecektir.

"Sosyal koruma ve istihdam ilişkisi güçlendirilecek"

Strateji belgemizin üçüncü politika alanı, sosyal koruma ve istihdam ilişkisinin güçlendirilmesidir. Eylem planımızdaki 18 eylem maddesiyle çalışma hayatında temel hakların korunması sağlanacak, ayrımcılıkla mücadele edilecek ve insan onuruna yakışır şekilde işler hale getirilecektir. Kayıt dışı istihdamın önüne geçilecek, sosyal güvenlik sistemi daha kapsayıcı hale getirilecektir. Kayıtlı istihdamı teşvik eden, çalışanlarımızın sosyal güvenlik haklarını koruyan, iş gücü verimliliğini yükselten birçok faaliyet gerçekleştirilecektir. Sosyal koruma sistemleriyle iş gücü piyasası daha uyumlu hale getirilerek vatandaşlarımızın ekonomik ve sosyal hayata daha aktif katılmaları sağlanacaktır.

"Kırsal bölgelerde sürdürülebilir istihdam geliştirilecek"

Ulusal istihdam strateji belgemizin dördüncü ve son temel politika alanı, kırsal bölgelerde sürdürülebilir istihdamın geliştirilmesidir. Bununla kırsal bölgelerde ekonomik çeşitliliğin ve istihdamın artırılması suretiyle kırdan kente göçün kontrol altına alınmasını hedefliyoruz. Aynı şekilde bu bölgelerdeki kamu hizmetlerinin geliştirilmesi, mevsimlik tarım işçilerinin çalışma ve hayat şartlarının iyileştirilmesi amaçlanıyor. Bu istikamette eylem planındaki 15 adet eylem maddesiyle tarım sektöründe eğitim ve yayın hizmetleri etkinleştirilecek.

Kırsal bölgelerde özel politika gerektiren grupların çalışma ve yaşam şartları iyileştirilecek. Kırsal kalkınma için bölgesel analiz çalışmaları yapılacak ve alternatif gelir kaynakları oluşturulacaktır. Planla mevsimlik tarım işçilerimizin çalışma ve hayat standartlarının yükseltilmesi, sosyal güvenceye erişimcilerinin ve erişimlerinin kolaylaştırılması ve iş gücünün desteklenmesi adına çok sayıda faaliyet gerçekleştirilecektir. Tarımda modern tekniklerin benimsenmesi, çevre ve iklim dostu uygulamaların yaygınlaştırılması ve yerel şartlara uygun yenilikçi istihdam tekniklerinin geliştirilmesi sağlanacaktır.

2025-2028 Ulusal İstihdam Strateji Belgesi ve eylem planlarının bir kez daha hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Strateji belgesinin hazırlanmasında emeği geçen Çalışma Bakanlığımızı, kurumlarımızı, meslek kuruluşlarımızı, sivil toplum örgütlerimizi ve akademisyenlerimizi tekrar tebrik ediyorum.