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Gündem
TRT Haber 04.02.2025 19:28

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier Türkiye'yi ziyaret edecek

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'in Türkiye ziyaretine ilişkin, "Ziyaret kapsamında yapılacak görüşmelerde savunma sanayii alanında yapılacak işbirlikleri başta olmak üzere, Türkiye-Almanya ilişkileri tüm boyutlarıyla ele alınacak." ifadelerini kullandı.

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier Türkiye'yi ziyaret edecek

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Almanya Federal Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'in yarın Ankara'ya geleceğini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşeceğini duyurdu.

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'in yarın Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşeceğini belirterek, şu bilgileri paylaştı:

"Ziyaret kapsamında yapılacak görüşmelerde savunma sanayii alanında yapılacak işbirlikleri başta olmak üzere, Türkiye-Almanya ilişkileri tüm boyutlarıyla ele alınacak. Bu minvalde Almanya'daki Türk toplumunun durumu da gündem başlıkları arasında yer alacak.

Görüşmelerde ayrıca, Türkiye-AB ilişkileri ve güncel bölgesel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulması öngörülmektedir. Türkiye ve Almanya arasındaki köklü ve kadim ikili ilişkilerin ziyaret vesilesiyle daha da güçleneceğine inanıyoruz."

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Almanya Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
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