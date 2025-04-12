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Gündem
AA 12.04.2025 13:09

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya'da diplomasi trafiğini sürdürüyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumu'nun ikinci gününde liderlerle ve ülke temsilcileriyle görüşme trafiğini sürdürüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya'da diplomasi trafiğini sürdürüyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TRT'nin resmi iletişim sponsoru olduğu 4. Antalya Diplomasi Forumu'nun ikinci günündeki temasları kapsamında, Bulgaristan Başbakanı Jelyazkov ile görüştü.

Erdoğan'ın konakladığı oteldeki kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Antalya'da diplomasi trafiği
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Antalya'da diplomasi trafiği

Kabulde, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya'da diplomasi trafiğini sürdürüyor

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede Türkiye ile Bulgaristan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Bulgaristan arasında savunma sanayii ve enerji başta olmak üzere birçok alanda iş birliğini çeşitlendirmek ve derinleştirmek için gayretlerin süreceğini ifade etti.

Erdoğan, terörle mücadele alanında Türkiye ve Bulgaristan arasındaki dayanışmanın devam etmesinin önemli olduğunu, bunun için önümüzdeki süreçte Bulgaristan’dan adımlar beklendiğini belirtti. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı ve Sırp üyesi Zeljka Cvijanovic (sağda), Hırvat üye Zeljko Komsic (sol 2) ve Boşnak üye Denis Becirovic (solda) ile bir araya geldi.[Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı ve Sırp üyesi Zeljka Cvijanovic (sağda), Hırvat üye Zeljko Komsic (sol 2) ve Boşnak üye Denis Becirovic (solda) ile bir araya geldi.]

Bosna Hersek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, temasları kapsamında, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı ve Sırp üyesi Zeljka Cvijanovic, Hırvat üye Zeljko Komsic ve Boşnak üye Denis Becirovic ile kahvaltıda bir araya geldi.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede Türkiye ile Bosna-Hersek ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye’nin Balkanlar’da istikrarın korunmasına, Bosna-Hersek’in toprak bütünlüğü, egemenliği ve anayasal düzeninin muhafazasına önem verdiğini ifade etti.

Erdoğan, Bosna-Hersek’te geçmişte yaşanan acıların bir daha yaşanmaması için Türkiye’nin mevcut krizin en az zararla atlatılmasını, tüm kesimlerin katılımıyla geniş tabanlı bir uzlaşının hakim olmasını beklediğini, Bosna-Hersek’e desteklerinin süreceğini belirtti. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya'da diplomasi trafiğini sürdürüyor

Sierra Leone

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sierra Leone Cumhurbaşkanı Bio ile bir araya geldi.

Görüşmede Türkiye ile Sierra Leone ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Sierra Leone ile savunma sanayii başta olmak üzere her alanda ilişkileri geliştirmek için çalıştıklarını ifade etti.

Erdoğan, Türkiye’nin Afrika ülkeleri ile “Kazan-Kazan” anlayışı ile iş birliğini sürdürdüğünü ve bunun devam edeceğini belirtti.

Görüşmede, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da hazır bulundu.

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