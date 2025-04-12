WFP İcra Direktörü Yardımcısı Skau'dan "Suriyeliler için hızlı değişim" çağrısı

Skau, TRT'nin resmi iletişim sponsoru olduğu, Belek Turizm Bölgesi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen Antalya Diplomasi Forumu (ADF) 2025'te soruları yanıtladı.

İsrail’in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'deki duruma değinen Skau, bölgedeki çatışmalar başladığında WFP'nin Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansından (UNRWA) sonra Gazze'deki en büyük ikinci BM kuruluşu olduğunu ve süreç boyunca Filistin halkına yönelik yardımlarını sürdürdüğünü kaydetti.

Skau, "Aylık yaklaşık 1 milyon kişiye ulaşmayı başardık. Özellikle 42 günlük ateşkes sürecinde tüm kaynaklarımızı seferber ederek 25 fırın açtık, Gazze Şeridi genelinde aşevleri kurduk, evlerine dönen insanlara sıcak yemekler sağladık ve yaklaşık 7 bin tır ile 50 bin ton gıdayı bölgeye ulaştırdık." ifadelerini kullandı.

Kapalı sınırlar nedeniyle yaklaşık bir aydır Gazze'ye erişim sağlanamadığını, sadece ateşkes sürecinde bölgeye götürülen ve halihazırda tükenmek üzere olan malzemelerin kullanılabildiğini belirten Skau, "Elimizdeki gıda ve malzemeler tükenmeye başlıyor. Önümüzdeki günlerde neler olacağı konusunda ciddi şekilde endişeliyiz." dedi.

"Suriye'de yoğun şekilde faaliyet gösteriyoruz"

Skau, Suriye'deki savaş boyunca ülkenin her bölgesinde aktif olarak çalıştıklarını kaydederek, "Ülke genelinde 7 bölgesel ofisimiz var. Şimdi geçiş sürecinde operasyonlarımızı büyütmeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Direktör Skau, Suriye'deki yerel yetkililerle işbirliği içinde çalıştıklarını ancak ciddi bir fon yetersizliğiyle karşı karşıya olduklarını söyledi.

Şu anda yaklaşık 1,5 milyon kişiye yardım sağlandığını belirten Skau, sosyal koruma sistemleri kurarak, fırınlar açarak ve Suriye'nin ulusal gıda sistemini yeniden ayağa kaldırarak bölgedeki faaliyetleri artırmayı hedeflediklerini vurguladı.

Skau, "Suriye'de yoğun şekilde faaliyet gösteriyoruz ve uluslararası topluma hem yaptırımların hafifletilmesi hem de Suriye halkı için hızlı bir değişim sağlayacak programlara yatırım yapılması çağrısında bulunuyoruz." dedi.

WFP'nin bağışçılar, hükümetler, özel sektör ve bireylerin gönüllü katkılarıyla faaliyet gösteren bir BM kuruluşu olduğunu ifade eden Skau, son aylarda fonlamada bir düşüş yaşandığını ve bu durumun dünya genelindeki operasyonları etkilediğini aktardı.

"Türkiye'de lojistik merkez kurmayı planlıyoruz"

WFP'nin Türkiye ile işbirliğinin Suriyeli mültecilere yardım etmek amacıyla başladığını ve zaman içinde geliştiğini kaydeden Skau, bu ortaklığın çok değerli olduğunu söyledi.

Skau, "Bu forum Türkiye'nin diplomatik gücünü temsil ediyor ve bu güç, Gazze, Sudan ya da başka yerlerde insani ilkelere ve uluslararası insani hukuka erişim sağlamak ve savunmak adına bizim için giderek daha önemli hale geliyor." diye konuştu.

Türkiye'nin aynı zamanda önemli bir lojistik merkez olduğunu belirten Skau, gıda ve temel ihtiyaç malzemelerinin büyük kısmını buradan temin ettiklerini belirtti.

Skau, "Son 5 yılda Türkiye'ye 1 milyar dolardan fazla yatırım yaptık ve şimdi Türkiye'de bir lojistik merkez kurarak bunu daha kalıcı hale getirmeyi planlıyoruz." dedi.