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Gündem
AA 12.04.2025 12:54

IFRC Genel Sekreteri Chapagain: Yardım çalışanlarına yönelik saldırılar sona ermeli

Uluslararası Kızılhaç Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC) Genel Sekreteri Jagan Chapagain, "Dünyanın her yerinde insani yardım çalışanlarına yönelik saldırılar sona ermeli." değerlendirmesinde bulundu.

IFRC Genel Sekreteri Chapagain: Yardım çalışanlarına yönelik saldırılar sona ermeli
[Fotograf: AA]

TRT'nin resmi iletişim sponsoru olduğu, Belek Turizm Bölgesi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen Antalya Diplomasi Forumu'na katılan IFRC Genel Sekreteri Chapagain, soruları yanıtladı.

Türkiye'nin IFRC'nin kurucu üyeleri arasında yer aldığını hatırlatan Chapagain, özellikle Suriyeli mültecilere destek olmak için çok farklı alanlarda Türkiye ile ortak çalışmalar yürütüldüğünü aktardı.

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Chapagain, Gazze'ye insani yardım ulaştırmanın her geçen gün daha da zor hale geldiğini ve IFRC'nin zorluklar altında çalışmalarını sürdürdüğünü, Türk Kızılayının bölgeye insani yardım sağlayan en önemli destekçilerden biri olduğunu söyledi.

"(Gazze'de) Temel insani değerlere ve uluslararası insancıl hukuka saygı gösterilmelidir" diyen Chapagain, "Dünyanın her yerinde insani yardım çalışanlarına yönelik saldırılar sona ermeli." değerlendirmesinde bulundu.

Chapagain, "Şu anda dünyada çok sayıda kriz, felaket ve çatışma yaşanıyor. Krizlerin çözümü için diplomatik girişimler yok. Bir kriz bitmeden diğeri başlıyor. Bu sürdürülebilir bir durum değil." şeklinde konuştu.

Gidişatı değiştirmenin tek yolunun diplomasi ve diyalog olduğunu belirten Chapagain, "Bu yüzden Antalya Diplomasi Forumu'nun son derece önemli olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Chapagain, "Türkiye'yi, bu inisiyatifi aldığı ve bu muhteşem etkinliği düzenlediği için kutluyorum." dedi.

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