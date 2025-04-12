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Gündem
AA 12.04.2025 12:07

Suriye Cumhurbaşkanı Şara'dan ADF'de barış ve diyalog vurgusu

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, Antalya Diplomasi Forumu'na katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bu katılım, Suriye Arap Cumhuriyeti’nin, çatışmaların çözümünde, bölgemizde ve dünyada barış ile istikrarın güçlendirilmesinde diyalog ve diplomasinin en etkili yol olduğuna dair derin inancından kaynaklanmaktadır" dedi.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara'dan ADF'de barış ve diyalog vurgusu
[Fotograf: AA]

Ahmed Şara, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, dördüncüsü "Bölünmüş Bir Dünyada Diplomasiyi Sahiplenmek" temasıyla Antalya'da düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu'na (ADF) katılmaktan büyük memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Suriye’nin toprak bütünlüğü ve egemenliğine saygının önemine vurgu yapan Şara, forumun aynı zamanda bu ilkenin teyit edilmesi açısından da anlamlı olduğunu belirtti.

Şara,"Bu katılım, Suriye Arap Cumhuriyeti’nin, çatışmaların çözümünde, bölgemizde ve dünyada barış ile istikrarın güçlendirilmesinde diyalog ve diplomasinin en etkili yol olduğuna dair derin inancından kaynaklanmaktadır." ifadelerini kullandı.

Forum kapsamında birçok ülkenin cumhurbaşkanları ve liderleriyle ikili görüşmeler gerçekleştirdiğini kaydeden Şara, bu görüşmelerde ikili ilişkilerin güçlendirilmesi, işbirliği alanlarının genişletilmesi ve ortak ilgi alanlarında koordinasyon sağlanmasına yönelik adımların ele alındığını aktardı.

Şara, bu adımların halkların çıkarlarına hizmet ettiğini ve hem bölgede hem de dünyada güvenlik ile istikrarın güçlendirilmesini hedeflediğini söyledi.

Şara, açıklamasının sonunda, "kardeşim" diye hitap ettiği Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gösterdiği nazik ilgi ve misafirperverliği için teşekkür etti.

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Antalya Diplomasi Forumu Ahmed Şara
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