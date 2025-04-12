KEİ Genel Sekreteri Comanescu: Güvenli bir geleceğe ancak iş birliğiyle ulaşılabilir

TRT'nin resmi iletişim sponsoru olduğu, Belek Turizm Bölgesi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen Antalya Diplomasi Forumu'na (ADF) katılan Comanescu, soruları yanıtladı.

Comanescu, foruma davet edildiği için onur duyduğunu belirterek KEİ'nin 33 yıl önce ekonomik işbirliğini teşvik etmek amacıyla kurulduğunu anımsattı.

Son dönemde güvenlik ve çatışmalar hakkında oldukça fazla konuşulduğunu kaydeden Comanescu, güvenliğin "son derece önemli bir ekonomik boyutu olduğuna" dikkati çekti.

Forumdaki konu başlıkları "iyi seçilmiş"

Comanescu, ADF'nin dünya geneli forumların "en üst sıralarında" yer aldığını düşündüğünü aktararak forum marjında konu başlıklarının "çok iyi ve zamanında seçilmiş" olduğunu kaydetti.

Katılımcıların "kalite ve seviyesinden" de övgüyle söz eden Comanescu, katıldığı paneldeki "bağlantısallık" temasına değinerek "(Katılmak) Benim için gerçekten bir onur. Dünyanın bölgeleri arasında iyi bir bağlantı sağlamanın ne kadar önemli olduğunu anlatıyor." diye konuştu.

Türkiye'nin dönem başkanlığına övgü

Comanescu, KEİ'nin bölgesel işbirliğini teşvik etmedeki rolüne de değindi.

Ülkeler arasındaki "gergin durumlarda iletişim kanallarını açık tutmanın önemini" vurgulayan Comanescu, "Ekonomik işbirliğini geliştirerek güvenliği de artırırsınız. Son derece önemli bir nokta. Kendilerini düşmanca ilişkiler içinde bulan ülke aktörleri arasında bile iletişim kanalının korunması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Comanescu, Türkiye'nin dönem başkanlığına denk gelen Aralık 2023'te, gelecek 10 yıllık kapsamlı yeni ve gözden geçirilmiş temel ekonomik gündemin oybirliğiyle kabul edilmesini örnek gösterdi.

Türkiye dönem başkanlığından övgüyle söz eden Comanescu, gündem kabulünü "mevcut durumun ötesinde düşünme, yarını, yarından sonraki günü, geleceği düşünme farkındalığı" olarak niteledi.

Comanescu, "İstikrarlı ve güvenli bir geleceğe, ancak iş birliğiyle ulaşılabilir. Ekonomik işbirliği son derece önemli. Bu yüzden bir örgüt olarak buradayız. Umarım ki mevcut türbülanslar müzakereler yoluyla aşılır." dedi.

Türkiye'nin, KEİ'nin kurucu ve fon sağlayan üyesi olduğuna dikkati çeken Comanescu, örgüt faaliyetlerinde Türkiye'den her zaman önemli ve istikrarlı destek aldıklarını söyledi.

"Az engelli" aktif değişim ticareti

Comanescu, son dönem uluslararası ticarette "korumacı önlemlere yönelim" olduğuna işaret ederek bunun yerine "mümkün olduğunca az engelle, mümkün olduğunca aktif bir değişim ticaretinin" yollarının bulunması gerektiğini kaydetti.

Ekonominin küreselleşmeye devam edeceğini savunan Comanescu, "Dijitalleşme çağında, kaynakların kıt olduğu çağda, çok kutupluluk çağında yapıcı bir şekilde ilerlemenin tek yolu diyalog." ifadelerini kullandı.

Comanescu, uluslararası ticarette "korumacı veya korumacı olmayan önlemler" açısından mevcut farklılıkların aşılacağını düşündüğünü bildirdi.