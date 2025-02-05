Çok Bulutlu -0.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 05.02.2025 20:44

Çelik'ten Özel'e tepki: Siyasi ahlak ve terbiye yoksunu ifadeleri iade ediyoruz

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki gösterdi. Çelik, "Özel'in kullandığı cümleler siyasi terbiye yoksunluğunun zirvesi olmuştur. Siyasi ahlak ve terbiye yoksunu bu ifadeleri kendisine aynen iade ediyoruz" dedi.

Çelik'ten Özel'e tepki: Siyasi ahlak ve terbiye yoksunu ifadeleri iade ediyoruz

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, bugün Adıyaman'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik kullandığı ifadelere tepki gösterdi.

Özel'in kullandığı dili en güçlü şekilde kınadıklarını belirten Çelik, şunları kaydetti:

"Özgür Özel'in devlet adamlığı adabından yoksun çok sayıda cümlesi var. Son olarak kullandığı cümleler ise siyasi terbiye yoksunluğunun da zirvesi olmuştur. Siyasi ahlak ve terbiye yoksunu bu ifadeleri kendisine aynen iade ediyoruz. Özgür Özel'in, şiir okuduğu için siyasi yasak cezasıyla karşı karşıya kalan Cumhurbaşkanımıza 'şiir bilmez' demesi ise ancak Özgür Özel'in kendi siyasi cehaletiyle açıklanacak bir durumdur.

Sayın Cumhurbaşkanımız, ülkemizi her türlü kan dökücü şebekeden korumak için ömrünü milletimize adamıştır. Özgür Özel'in Cumhurbaşkanımıza dönük kullandığı dil, siyasi her türlü ahlaktan yoksun bir çirkinliktir. O sözleri Özgür Özel, her türlü darbeye destek olarak şehit Başbakanımız Menderes'in, şehit bakanlarımızın ve bu ülkenin masum gençlerinin canına kıyılmasına yol açan darbelere destek veren kendi siyasi tarihine söylemelidir."

 

ETİKETLER
Ömer Çelik CHP Recep Tayyip Erdoğan Özgür Özel
Sıradaki Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Alman mevkidaşı Steinmeier ortak basın toplantısında konuşuyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:59
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Alman mevkidaşı Steinmeier ortak basın toplantısında konuşuyor
20:42
Katil İsrail askerleri Gazze Şeridi’nde Filistinli bir çocuğu öldürdü
20:18
Asrın felaketinde hayatını kaybedenler "Anadolu Karanfili" ile anılacak
20:17
Yunanistan Başbakanı, Ege'deki sismik hareketliliğe dair daha iyimser olduklarını söyledi
20:54
Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde bir askerimiz şehit oldu
20:04
Emine Erdoğan'dan AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi paylaşımı
Bazı illerde eğitime kar engeli
Bazı illerde eğitime kar engeli
FOTO FOKUS
Ankara'da başıboş sokak köpeğinin saldırdığı yaşlı kadın yaralandı
Ankara'da başıboş sokak köpeğinin saldırdığı yaşlı kadın yaralandı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ