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Gündem
AA 05.02.2025 20:18

Asrın felaketinde hayatını kaybedenler "Anadolu Karanfili" ile anılacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerin 2. yılı dolayısıyla, devlet ve milletin kenetlenmesini simgeleyen "Anadolu Karanfili"ni, anma etkinliklerinin resmi sembolü olarak belirledi.

Asrın felaketinde hayatını kaybedenler "Anadolu Karanfili" ile anılacak

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından devlet ve millet el birliğiyle asrın inşa seferberliği başlatıldı.

Bu sürecin bir parçası olarak, deprem bölgesi için umut, dayanışma, birlik ve beraberliği simgeleyen özel bir sembol olarak "Anadolu Karanfili" belirlendi.

Anadolu Karanfili, milletin ve devletin, depremden etkilenen 11 ile verdiği güçlü desteği, umudu, sevgiyi ve dayanışmayı simgeliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Adıyaman'daki anma törenine katılacak

Bu kapsamda Anadolu Karanfili, yarın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla, Bakanlık ev sahipliğinde Adıyaman'da düzenlenecek "Bir Oluruz" temalı anma töreninde kullanılacak.

Depremde hayatını kaybedenler, umudu, kardeşliği, sevgiyi ve dayanışmayı, yeniden ayağa kalkma gücünü temsil eden Anadolu Karanfili ile anılacak.

Törene katılanlar, deprem şehitleri için yakalarında Anadolu Karanfili'ni taşıyacak.

ETİKETLER
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Deprem 6 Şubat Asrın Birlikteliği Recep Tayyip Erdoğan
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