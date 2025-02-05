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Gündem
TRT Haber-AA 05.02.2025 20:08

Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde bir askerimiz şehit oldu

Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, arama tarama faaliyetleri esnasında teröristlerle içıkan çatışmada Piyade Komando Binbaşı Murat Kemal Yetişen şehit oldu.

Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde bir askerimiz şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde bir askerimizin şehit olduğunu duyurdu.

"Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 05 Şubat 2025 tarihinde, arama tarama faaliyetleri esnasında BTÖ mensupları ile çıkan çatışmada kahraman silah arkadaşımız P. Komd. Bnb. Murat Kemal Yetişen şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda, hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

 

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan taziye paylaşımı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan kahraman Mehmetçiğimiz Piyade Komando Binbaşı Murat Kemal Yetişen'e Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizin mekanı cennet, makamı ali olsun" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde şehit olan kahraman Mehmetçiğimiz Piyade Komando Binbaşı Murat Kemal Yetişen'e Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun."

Bakan Güler'den taziye mesajı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de yayımladığı taziye mesajında, "Kahraman silah arkadaşımız, 5 Şubat 2025 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize, şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" ifadesini kullandı.

İletişim Başkanı Altun başsağlığı diledi

İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabında şu paylaşımda bulundu:

"Şehidimize Allah’tan rahmet diliyoruz. Şehidimizin ailesine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve aziz milletimize başsağlığı diliyoruz. Mekânı cennet olsun. Türkiye, tüm terör örgütlerine karşı verdiği amansız mücadeleye, son terörist de etkisiz hâle getirilene dek devam edecektir."

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