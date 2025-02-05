Kış tatbikatında hedefler tam isabetle vuruldu

3. Ordu Komutanlığının kontrol ve yönetiminde 9. Kolordu Komutanlığının sevk ve idaresinde, 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı tarafından Kars'taki Şehit İstihkam Astsubay Kıdemli Üstçavuş İlhan Hamlı Atış ve Tatbikat Alanı'nda gerçekleştirilen "Kış Tatbikatı-2025"te seçkin gözlemci günü tamamlandı.

Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı ve Özel Kuvvetler Komutanlığı, sivil kamu kurum ve kuruluşlarıyla Türkiye'den 12 bin, ABD, Azerbaycan, Bahreyn, Bangladeş, İngiltere, Bosna Hersek, Fransa, Gürcistan, İtalya, Kazakistan, Kosova, Kuzey Makedonya, Moğolistan, Pakistan, Bulgaristan, Libya, Nijer, Tacikistan ve Ürdün'den 199 personel tatbikata katıldı.

Tatbikatın genelinde havan atışları, arama-kurtarma, birleşik operasyonda işbirliği ve koordinasyonun sağlanması, birliklerin savaş becerilerini test etme, ateş senkronizasyonu ve manevra yapma, giyim, destek gibi kilit konularda eğitim ve faaliyetler yürütüldü.

Öte yandan, kış tatbikatında yeni sistemler de kullanıldı. Bu kapsamda, Nefer Kuleli ZMA, MPT-76 5,56 milimetre hafif makineli tüfek, Dragoneye 2, kafes korumalı mini İHA (KAHA), Aslan-3 orta-1 İKA, MİLKED-3A3, Paramotor, BARKAN İKA, Boyga döner kanatlı İHA, UMA keşif ve gözetleme sistemleri kullanıldı.

Silahlı İnsansız Hava Araçları (SİHA) tarafından belirlenen hedeflerin toplarla vurulduğu tatbikatta, bir hedef noktayı da Bayraktar TB2 imha etti. Derin harekat kapsamında havan bölüğünün sis atışları yaptığı faaliyette, ZMA atışları da gerçekleştirildi.

Hava tecrit atışları yapıldı

"Muharebe Sahası Hava Tecrit Harekatı" kapsamında toplanmakta olduğu tespit edilen karşıt kuvvet ihtiyat tank taburuna engel olunması amacıyla Atak helikopterler tarafından muharebe sahasında hava tecrit atışları yapıldı ve hedefler tam isabetle vuruldu.

Tatbikatta, ASELSAN'ın geliştirdiği "Ateş İdare Bilgi Sistemleri" ile atış komutları kolayca hesaplanan hedefler tam isabet vuruldu, zırhlı tanksavar aracıyla CİRİT füze atışı yapıldı. Bayraktar Akıncı TİHA ise akıllı mühimmatla hedefini imha etti.

Ayrıca Atak'lar, tank takımı gerisinden manevra yaparak hedeflerini yerli yapım Cirit ve UMTAS füzeleriyle bertaraf etti.

Mayınlı araziden ilerlerken hasar alan bir tank için de yaralı kurtarma harekatının icra edildiği tatbikatta, obüs ve tanklar da tesir atışları yaptı. Ayrıca mayına karşı kurtarıcı araçla, daha önce mayına basan GZPT'nin tahliyesi sağlandı.

Alandaki hedefleri imha eden F-16'lar ve Türk bayrağıyla havalanan paramotorlar selamlama uçuşu gerçekleştirdi.

KARGU kamikaze mini İHA sistemi, mini İKA sistemi akrop ve komodo, proton elit dedektör tünel tespit cihazı, kaideye monteli cirit, Togan ve Serçe 2 mini İHA, Serçe 3 mini İHA, 81 milimetre ve 120 milimetre havan elektronik tevcih sistemi, KN12 keskin nişancı tüfeği, obüs ve fırtına bataryaları, AK 40 GL bombaatar, RPG-7 tanksavar atışları yapıldı.

Ayrıca, eksi 25 derece soğuğa dayanıklı yerli ve milli yeni tip kış kıyafetleri kılıfı ve hücum yeleği ile yerli ve milli KBRN kıyafetleri de tatbikatta kullanıldı.

Son bölümde ise birleşik kuvvetlerden oluşan keskin nişancı timi, karşıt kuvvetin makinalı tüfek ve tanksavar silahlarının mevzilerini ateş altına aldı. Türk askerleri yerli keskin nişancı tüfeği KN-12 ile hedefleri tam isabetle vurdu.

Burada konuşan Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Kış-2025 Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı'nda bulunan herkese teşekkür etti.

Tatbikata ilişkin bilgi veren Bayraktaroğlu, muharebenin her safhasını içerecek şekilde tasarlanan, birliklerin şiddetli soğuklarda eğitim seviyesini, manevra ve ateş gücünü, kuvvetler arası koordinasyonunu göstermesi bakımından önemli olan tatbikatın bugünkü bölümünde ateş destek vasıtalarının himayesinde, zorlu arazi ve hava şartlarında, hava indirme ve başarıdan faydalanma harekatlarının başarıyla icra edildiğini belirtti.

Günümüzdeki güvenlik ortamının, hiç olmadığı kadar karmaşık ve belirsiz olduğunu ifade eden Bayraktaroğlu, "Güvenlik mimarisinin vazgeçilmez bir unsuru ve uluslararası ortamda oyun kurucu olan Türkiye, güçlü ve caydırıcı ordusuyla bu coğrafi ortamda ve kritik dönemde artık küresel bir aktördür." dedi.

- "Altay ana muharebe tankı da bu başarı hikayesine katılacak"

Bayraktaroğlu, her geçen gün gelişen yerli ve milli savunma sanayisinin sağladığı imkan ve kabiliyetlerle donatılan Kara Kuvvetlerinin, son bir asrın en yoğun ve etkili faaliyetlerini gerçekleştirerek özellikle terörle mücadele ile hudut güvenliğinde üstün başarılar elde ettiğini kaydetti.

Küresel barış ve istikrarın tesisi için 3 kıta, 7 iklimde her türlü görevin başarıyla icra edildiğini ifade eden Bayraktaroğlu, şöyle devam etti:

"Kara Kuvvetleri Komutanlığı küresel barış ve istikrarın tesisi için 3 kıta, 7 iklimde her türlü görevi başarıyla icra etmektedir. Muharebe tecrübesi, üstün manevra imkan ve kabiliyetleri, ateş desteği, İHA/SİHA ve EH yetenekleri, yetişmiş ve nitelikli personeli ile geçmişi Metehan'a dayanan, 2234 yıllık tarihe sahip, dünyanın en seçkin kuvvetlerinden biri olan Türk Kara Kuvvetlerinin gururla kullandığı, savunma sanayimizin ürünü olan araç, silah ve sistemler; kendini muharebe sahasında ispat etmiş, muharebenin seyrini değiştirmiş, kuvvet çarpanı olduğunu göstermiştir. Farklı coğrafyalarda farklı iklim şartlarında üstlendiğimiz bu görevlerin başarıyla ifa edilmesinde yerli ve milli imkanlarla üretilen sistemlerin ve teçhizatın etkisi açıkça görülmektedir. Şunu özellikle belirtmek isterim ki, kullanım ve yönetimde İHA ve SİHA teknolojilerinde bir numarayız. Elektronik harp alanında da lider konumdayız. Bu sistemlerimizin dost ve müttefik ülke ordularınca da aktif olarak kullanılması ise bizlere ayrı bir gurur kaynağı olmaktadır. Diğer yandan Türk mühendislerinin ürünü olan ve emsallerinden daha üstün yüksek hareket kabiliyeti, beka ve ateş gücüne sahip Altay ana muharebe tankı da bu başarı hikayesine katılacak ve bir sonraki tatbikatta yerini alacaktır. Bugün ayrıca zorlu kış şartlarında icra edilen harekatlarda özel donatım ve eğitimin yanında ihtiyaç duyulan, detaylı planlanmış ve kesintisiz işleyen iaşe, ikmal ve bakım sistemlerini tatbikatın icrasında ve bir kısmını da arka planda, yerinde gördük."

Orgeneral Bayraktaroğlu, yerli ve yabancı tüm katılımcılara teşekkür ederek, ülkenin bağımsızlığı ve bölünmez bütünlüğü için canlarını feda eden şehitleri rahmet ve minnetle yad etti.