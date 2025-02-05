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TRT Haber 05.02.2025 16:10

Ömer Çelik'ten ABD'nin skandal Gazze açıklamasına tepki

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Filistin halkının öz vatanında yaşama hakkını en güçlü şekilde savunuyoruz. Gazze halkının iradesine dönük her türlü dayatmanın karşısındayız" açıklamasını yaptı.

Ömer Çelik'ten ABD'nin skandal Gazze açıklamasına tepki

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik ABD'nin skandal Gazze açıklamasına tepki gösterdi.

"ABD yönetimi tarafından dile getirilen “Filistinlilerin Gazze’yi terketmesi” şeklindeki yaklaşım, bir çözüm önerisi değil; sürgün, tehcir, etnik temizlik ve Filistin halkının öz vatanını gaspetme girişimidir. Bu en temel insan haklarına, uluslararası hukuka aykırıdır ve hiçbir meşruiyeti yoktur. Ayrıca bu yaklaşım, soykırım siyasetini teşvik etmektir.

Filistin halkının öz vatanında yaşama hakkını en güçlü şekilde savunuyoruz. Gazze halkının iradesine dönük her türlü dayatmanın karşısındayız.

Yegane çözüm, Cumhurbaşkanımızın siyasi hayatının her aşamasında tüm dünya platformlarında en net ve ısrarlı şekilde savunduğu gibi, 1967 sınırlarında, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, egemen ve coğrafi bütünlüğe sahip bir Filistin Devleti’nin vücut bulmasıdır.

Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu bu siyasi ilke, aynı zamanda insanlık vicdanının ortak iradesidir.

Bir kere daha ifade ediyoruz: Gazze, Filistinlilerindir. Gazze, Filistin Devleti’nin öz toprağıdır. "

 

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ABD Ömer Çelik
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