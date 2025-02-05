Gazzelilerin kuzeye dönüşü siyonistlerin planlarını suya düşürdü

15 aydan fazla bir süre katil İsrail’in bombardımanı altında hayat mücadelesi veren Gazzeliler, ateşkes anlaşmasının devreye girmesiyle zorla göç ettirildikleri kuzeye döndü.

Birleşmiş Milletler’in (BM) açıkladığı verilere göre Gazze’nin kuzeyi ile güneyini birbirinden ayıran Netzarim Koridoru’ndan geçen Filistinlilerin sayısı 565 bini geçti.

Dünya medyasının da yakın takip ettiği geri dönüş görüntüleri, İsrailli yöneticiler ve işgalci yerleşimciler arasında büyük bir hayal kırıklığına neden oldu.

Yüzbinlerce Filistinlinin yer aldığı görüntüler, İsrail’in Gazze saldırılarının sonu olarak görülürken, Haaretz gazetesinin askeri analisti Amos Harel ise bunu Başbakan Binyamin Netanyahu ve destekçilerinin aylardır savunduğu “mutlak zafer” yanılsamasının yerle bir olması olarak değerlendirdi.

İsrailli muhalif lider Yair Lapid de Gazze Şeridi’nin etrafındaki işgalci yerleşimcilerin dönmesinden önce Gazzelilerin evlerine dönmesini, Netanyahu hükümetinin acizliğinin "acı kanıtı" olarak niteledi.

Yahudi Gücü Partisi Genel Başkanı, aşırı sağcı Itamar Ben-Gvir ise, yerinden edilmiş Gazzelilerin geri dönüş sahneleri karşısında İsrail'de oluşan hayal kırıklığını dile getirerek, "Netzarim yolunun açılması ve on binlerce Gazzelinin Gazze Şeridi'nin kuzeyine girmesi, Hamas'ın zaferinin görüntüleri ve pervasız ve sorumsuz anlaşmanın bir başka aşağılayıcı parçasıdır." dedi.

Peki, Gazzelilerin kuzeye dönüşü soykırımcı İsrail'de neden büyük bir hayal kırılığı yarattı? Hangi planları altüst etti? Gelin yakından bakalım…

Trump'ın açıklamalarına yanıt

El-Fetih lideri ve İsrail meselelerinde uzman Süfyan Ebu Zeyde, yerinden edilmiş kişilerin geri dönüşünün, ABD Başkanı Donald Trump'ın Filistinlilerin Mısır, Ürdün ve diğer ülkelere tehcir etme çağrılarına pratik bir cevap niteliğinde olduğunu belirtiyor.

Hamas lideri Mahmud Merdavi ise, yerinden edilmiş kişilerin büyük bir akınla geri dönmesinin büyük bir kararlılığın yansıması olduğunu düşünüyor.

"Filistin halkının topraklarına bağlı olduğu, göçün ne gönüllü ne de zorunlu bir tercih olmadığı ve bunun kolektif ve bireysel düzeylerde açık etkileri olduğu, Filistinlilerin geri dönüş hakkına bağlılıklarını ve topraklarına, vatanlarına bağlılıklarını yansıtıyor”

Esasında enkaza dönmüş kuzeye dönüş, Filistin halkının pratikte topraklarına tutunduğunun ve vatanlarına hiçbir alternatifi kabul etmeyeceklerinin en büyük göstergesiydi.

Zira Filistin halkının acı ve derin birçok sürgün deneyimi var. Bunu 1948'de ve 1967'de deneyimlediler ve 2025'te aynı deneyimi yaşamak istemiyorlar.

Yerleşim planları suya mı düştü?

Zorla güneye sürülen Filistinlilerin geri dönmesi, İsrail'in Gazze Şeridi'ne işgalci yerleşim birimlerini geri getirme planını engelledi ve Gazze'nin kuzeyine işgalcilerin yerleştirilmesi konusunda büyük bir iştahla bekleyen aşırı sağcıları hayal kırıklığına uğrattı.

Kolektif bilincin zaferi

Zorla sürüldükleri güneyden merkeze ve kuzeye dönüş sahnesinde, yerinden edilmiş çok sayıda insanın iç içe geçmiş görüntüsü, Filistinlilerin maruz kaldığı tüm sistematik süreç ve soykırımlara rağmen, toprağına tutunma bilincini pekiştirmiş olduğunun göstergesi.

Bu görüntü, 1948'de yaşananlardan tamamen farklı bir görüntü ortaya çıkardı. Bu kolektif bilince uzmanlar tarafından da sık sık dikkat çekiliyor.

İsrailli siyaset uzmanı Süleyman Beşarat bu duruma, Filistinlilerin, "yeniden inşa olmasa bile, gelecekte siyasi ufuk olmasa bile, inşadan önce bağlılık ilkesine dayanan, farklı bir ilkeye dayalı kolektif bir akıl ve bilince sahip olduğunu" yorumunu yapıyor.

Yer değiştirme denklemi kırıldı

Gazzelilerin geri dönüşü, birçok analist ve gözlemcinin görüşüne göre, mükemmel bir tarihi olay ve Filistin tarihinin uzun süre hatırlayacağı bir dönem.

Uzmanlara göre, İsrail işgali esasen sömürgeci, ikameci bir işgal, çünkü İsrail'in varlığı Filistinlilerin kovulması durumu dışında var olamaz, genişleyemez ve büyüyemez.

Toprağı terk etme anlatısının çöküşü

Öte yandan nüfusun Kuzey Gazze'ye geri dönmesi, işgalci İsrail'in Gazze'yi boşaltıp sakinlerini buraya yerleştirme planını boşa çıkardı.

Bunun yanında İsrail'in 1948'den beri üzerinde çalıştığı, Filistinlilerin kendilerine mevcut yaşam koşullarından daha iyi yaşam koşulları ve şartları sağlanırsa topraklarından vazgeçebilecekleri söylemini de çökertti. Bu söylemi bugünlerde Trump da sıkça kullanıyor.

“Yık, caydır, kov” stratejisi çöktü

Saldırıların başından bu yana İsrail işgalinin temel amacı Gazze Şeridi'nin coğrafyasını ve demografik yapısını değiştirmekti.

Bu nedenledir ki, rastgele bombalamalar ve sistematik tahribat yoluyla yerleşim alanlarını yok etmeye çalıştı, Filistinlileri tamamen yerlerinden etmeyi, Gazze Şeridi'ni yaşanmaz bir alana dönüştürmeyi amaçladı.

Gazze’deki yıkım da göz önüne alındığında İsrail'in asıl planını Gazze Şeridi'ni boşaltmaya dayanıyordu. Bu İsrail2in caydırıcılık ilkesinin bir gereği olarak görülüyor.

Eli kanlı generallerin planı engellendi

İsrail ile Hamas arasında yürütülen müzakerelerin önemli bir maddesinin de “geri dönüş” olduğu düşünülürse Gazzelilerin geri dönüşünün önemi bir kez daha ortaya çıkıyor.

Ateşkes görüşmeleri sırasında gündeme getirilen en önemli konulardan biri olan yerinden edilmiş kişilerin geri dönüşü, müzakere sürecini hem uzattı hem de daha karmaşık hale getirdi. Ancak nihayetinde İsrail bu konuda hem taahhütte bulundu hem de anlaşmanın en azından ilk aşaması uygulanmaya başladı.

Hem teoride hem de pratikte gerçekleşen bu durum, eli kanlı generallerin Gazze Şeridi'nin kuzeyinde insanları bombalama, öldürme ve yıkım yoluyla göçe zorlama ilkesine dayanan planını da engelledi.

Gazze’yi bölmek istiyorlardı

İsrail, 7 Ekim’den bu yana yani 15 aydan uzun bir süre Gazze’de sektörler oluşturmayı amaçladı. Yani kuzey ile güneyin birbirinden yarıldığı bir Gazze hayal etti. Ancak geri dönen yüzbinler İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyini bölme yönündeki planının önünde ciddi ve büyük bir engel haline geldi.

Planın başarısızlığa uğramasının ardından İsrailli işgalciler; Gazze Şeridi'ni kuzey, merkez ve güney olmak üzere ayrı kantonlara ve Mısır-Filistin sınırındaki Philadelphia eksenine ayırmak için tüm baskı araçlarını kaybetti

Savaşa geri dönme seçeneğine darbe vurdu

Analistler, İsrail'in özellikle yüz binlerce yerinden edilmiş kişinin geri döndüğü Gazze Şeridi'nin kuzeyinde savaşa dönmeye çalışması halinde, askeri veya siyasi düzeyde çok büyük bir sorunla karşı karşıya kalacağını düşünüyor.

Özellikle büyük bir soykırım işlenirken İsrail’e baskı uygulamayan, kınamayan Batı’nın başarısız olan Tel Aviv’in saldırılara yeniden başlamasına karşı ciddi bir muhalefet edeceği düşünülüyor.

Haaretz gazetesinin askeri analisti Amos Harel, bu bağlamda, anlaşmanın ilk etabın 6 haftası sonunda çökmesi durumunda bile, İsrail'in saldırıları yeniden başlatmasının ve işgal edeceği bölgelerden sivilleri yeniden tahliye etmesinin zor olacağını söylüyor.