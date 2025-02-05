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Dünya
AA 05.02.2025 14:54

Aliyev, 6 Şubat depremlerinin 2. yılı dolayısıyla Erdoğan'a mesaj gönderdi

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, depremin neden olduğu sonuçların giderilmesi amacıyla büyük çalışmalar yürüten Türkiye'nin Kahramanmaraş'taki imar ve ihya çalışmalarına katkıda bulunarak, omuz omuza olmaktan büyük gurur ve onur duyduklarını bildirdi.

Aliyev, 6 Şubat depremlerinin 2. yılı dolayısıyla Erdoğan'a mesaj gönderdi

Aliyev, 6 Şubat 2023 depremlerinin 2. yılı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a mesaj gönderdi.

Depremde hayatını kaybedenlerin aziz hatırasını derin saygı ve hürmetle andığını belirten Aliyev, onlara Yüce Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır diledi.

Aliyev, 2 yıl önce yaşanan felaketle ilgili Türkiye'nin acısını paylaştıklarının ve her zaman olduğu gibi zor günlerde de Türkiye'nin yanında olduklarının altını çizdi.

Azerbaycan halkının yüreği Türkiye ile birlikte atıyordu

Deprem haberinin ilk dakikalarından itibaren Azerbaycan'ın kardeş Türkiye için bir yumruk gibi seferber olduğunu, elinden gelen her türlü yardım ve desteği sağlamaktan kaçınmadığını aktaran Aliyev, "O zor günlerde tüm Azerbaycan halkının yüreği Türkiye ile birlikte atıyordu." ifadelerini kullandı.

Aliyev, Erdoğan'ın liderliğindeki güçlü ve kudretli Türkiye devletinin depremin neden olduğu sonuçların giderilmesi, etkilenen bölgeler ve ekonominin canlandırması, insanlara yeni konutlar ve iş imkanları sağlanması amacıyla büyük çalışmalar yürüttüğünü belirterek, "Kardeşlik ve vefa borcumuzun bir gereği olarak Azerbaycan'ın, Kahramanmaraş'ta yürütülen imar ve ihya çalışmalarına katkıda bulunarak Türkiye ile omuz omuza olmasından büyük gurur ve onur duyuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Bir millet, iki devlet" ilkesinden hareket eden Türkiye ve Azerbaycan'ın hem iyi hem de zor günde birbirlerine destek vererek kardeşlik ve dayanışmalarını kanıtladıklarını vurgulayan Aliyev, şunları kaydetti:

"Bu her zaman böyle olmuştur ve böyle olmaya devam edecektir. Birbirine kopmaz bağlarla bağlı olan halklarımızın iradesi sayesinde zamanın sınavından geçmiş olan birliğimizin ve stratejik müttefikliğimizin her daim yaşayacağına, ülkelerimizin refahı ve huzuru için koyduğumuz hedeflere ulaşmak üzere ortak çabalarımızı sürdüreceğimize inancım tamdır."

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İlham Aliyev Deprem Kahramanmaraş
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