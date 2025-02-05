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Dünya
AA 05.02.2025 14:00

İran: Hiçbir zaman bir nükleer silah programına sahip olmadık ve olmayacağız

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın nükleer silah peşinde olduğuna dair açıklamasına ilişkin, "İran, hiçbir zaman bir nükleer silah programına sahip olmadı ve olmayacak." dedi.

İran: Hiçbir zaman bir nükleer silah programına sahip olmadık ve olmayacağız
[Fotograf: Reuters]

İslami, Tahran'da düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında basına yaptığı açıklamada, Trump'ın İran'a ilişkin açıklamalarını değerlendirdi.

Trump'ın İran'ın nükleer silaha sahip olmaması yönündeki açıklamasının "açık bir nokta" olduğunu söyleyen İslami, "İran hiçbir zaman bir nükleer silah programına sahip olmadı ve olmayacak. İran, güvenlik denetimi anlaşması ve NPT (Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması) çerçevesinde barışçıl nükleer faaliyetlerini sürdürmektedir." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Trump, dün, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde Gazze'de insanlığa karşı işlenen suçlar ve savaş suçlarından mahkum edilerek hakkında tutuklama kararı çıkarılan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu ağırladığı görüşmede, İran'ın nükleer silah erişimine çok yakın olduğunu ve bunu engelleyeceklerini söylemişti.

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