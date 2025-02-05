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Dünya
AA 05.02.2025 13:58

AB ülkelerinin yüzey sularının sadece yüzde 40'ından azı ekolojik standartları karşılıyor

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun çevreden sorumlu üyesi Jessika Roswall, üye ülkelerin sahip olduğu yüzey sularının yüzde 40'ından azının iyi durumda olduğu uyarısında bulunarak, acil eylem çağrısı yaptı.

AB ülkelerinin yüzey sularının sadece yüzde 40'ından azı ekolojik standartları karşılıyor
[Fotograf: DHA]

AB Komisyonunun "Çevre, Su Dayanıklılığı, Rekabetçi, Döngüsel Ekonomi" portföyünden sorumlu üyesi Roswall, düzenlediği basın toplantısında, üye ülkelerdeki su durumuna ilişkin hazırladığı raporu sundu.

Üye ülkelerdeki yüzey sularının, sadece yüzde 40'ından azının ekolojik standartları karşıladığına dikkati çeken Roswall, "Sularımız kirleniyor, su tedarikimiz tehdit altında ve selleri önlemek için yeterince çaba göstermiyoruz." dedi.

Suya erişimin küresel bir sorun olduğunu kaydeden Roswall, "Çok uzun bir süre boyunca suyu sonsuz bir kaynak olarak gördük. Bu zihniyeti değiştirmemiz gerekiyor." diye konuştu.

Roswall, su kaynaklarıyla bağlantılı olarak çölleşme ve kuraklık riskine işaret ederek, İspanya'nın yüzölçümünün yüzde 74'ünün çölleşme riski altında olduğuna işaret etti.

Bu sorunların üstesinden gelmek için su verimliliğinin ve atık su kullanımının artırılmasını hızlandırmak için üye ülkeler arasında diyalogları güçlendirmeyi öneren Roswall, yeni bir AB Su Dayanıklılık Stratejisi üzerinde çalıştıklarını duyurdu.

"Durumun daha da kötüleşeceğini bilerek eylemsiz kalmanın maliyeti çok yüksek." diyen Roswall, sektörler arasında acil ve koordineli çabalara ihtiyaç olduğunu söyledi.

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