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Dünya
AA 05.02.2025 13:51

İran: ABD'nin maksimum baskı politikası, başarısız bir deneyimdir

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD Başkanı Donald Trump’ın "İran'a maksimum baskı" politikasını yeniden hayata geçirecek başkanlık kararnamesini imzalamasına tepki gösterdi.

İran: ABD'nin maksimum baskı politikası, başarısız bir deneyimdir
[Fotograf: Reuters]

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre Erakçi, kabine toplantısı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Erakçi, "Maksimum baskı, başarısız bir deneyimdir. Onu tekrar denemek başka bir başarısızlığa dönüşecektir." ifadelerini kullandı.

İran'ın nükleer faaliyetlerinde NPT'nin (Nükleer Silahsızlanma Antlaşması) bir üyesi olarak şeffaf hareket ettiğini öne süren Erakçi, "Eğer asıl konu İran'ın nükleer silah peşinde olmamasıysa bu çözülebilir." diyerek, ülke lideri Ali Hamaney'in nükleer silahı yasaklayan fetvasını hatırlattı.

Trump "İran'a maksimum baskı" kararnamesini imzaladı
Trump "İran'a maksimum baskı" kararnamesini imzaladı

ABD Başkanı Trump, dün, Beyaz Saray'da düzenlediği imza töreninde İran'a yönelik yeni politikasını açıklamış, ilk başkanlık döneminde uyguladığı "İran'a maksimum baskı" politikasını yeniden hayata geçirecek başkanlık kararnamesini imzalamıştı.

İmza atarken süreci değerlendiren Trump, "bu imzayı atmaktan mutlu olmadığını" ve "bunu kullanmak zorunda kalmayacaklarını umduğunu" ifade etmişti.

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