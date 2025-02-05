İsrail ordusu Batı Şeria'daki saldırılarını 16. gününde de sürdürüyor

Görgü tanıklarının aktardığına göre, İsrail ordusuna ait insansız hava araçları (İHA) Cenin Mülteci Kapı'nda yoğun uçuş yapıyor. İsrail ordusunun kampın çevresine askeri takviye gönderdiği, çevreden şiddetli patlama sesleri duyulduğu belirtiliyor.

Cenin Valisi Kemal Ebu Rubb, İsrail güçlerinin 2002'den bu yana "ilk kez" Cenin'de büyük bir iskan bölgesini patlayıcılarla imha ettiğini söyledi.

İsrail ordusu Kabatiye ve Berkin beldelerine de baskınlar düzenledi.

Tulkerim

Tulkerim kenti ve Tulkerim Mülteci Kampı'nda da geniş çaplı saldırılarını sürdüren İsrail ordusu, iş makineleriyle girdiği kampta altyapıya büyük hasar verdi. İsrail ordusu, aralarında bir çocuk ile bir kadın gazetecinin de bulunduğu onlarca kişiyi çeşitli şekillerde yaraladı, onlarca Filistinliyi de gözaltına aldı.

Yüzlerce Filistinli aileyi evlerini boşaltmalarına zorlayan İsrail ordusu, geride kalan boş konutları askeri kışlalara dönüştürdü.

Tulkerim'deki resmi kaynakların ifadelerine göre, İsrail ordusunun askeri operasyonları ve kullandığı şiddet nedeniyle Tulkerim Mülteci Kampı'ndakilerin yüzde 75'i yaşadıkları yerlerden ayrılmak zorunda kaldı.

Tubas

İsrail ordusu Tubas kentine de saldırılarını 4 gündür sürdürüyor.

İsrail askerleri, Tubas'ın güneyindeki Tumman beldesi ve Faria Mülteci Kampı'nda hava desteği altında evlerde arama yapıyor. Görgü tanıklarının aktardığına göre, İsrail ordusu sahada müdahale ve baskınları sürdürürken, İHA'lar da havadan 7 noktayı bombaladı.

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria’nın kuzeyinde bulunan Cenin, Tulkerim ve Tubas kentlerinde gerçekleştiği baskın ve müdahalelerde ilk kez 8 tekerlekli "Eitan" tipi zırhlı personel taşıyıcılarını kullandı.