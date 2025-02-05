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Dünya
WGN Morning News 05.02.2025 13:57

Chicago’da kuş gribi alarmı: Yüzlerce ördek hasta ve ölü bulundu

Chicago bölgesindeki Michigan Gölü kıyılarında, H5N1 kuş gribi ile enfekte yüzlerce ördek, hasta veya ölü olarak bulundu. Olay, yerel sağlık yetkililerinden endişe verici uyarılara yol açtı.

Chicago’da kuş gribi alarmı: Yüzlerce ördek hasta ve ölü bulundu
[Fotograf: Reuters]

Chicago Bird Collision Monitors (CBCM) adlı kuş koruma organizasyonu, pazar günü yaptığı açıklamada, kuş gribi salgınının bölgedeki kuş yaşamını ciddi şekilde tehdit ettiğini belirtti. CBCM'nin yöneticisi Annette Prince, son birkaç gün içinde Hyde Park’tan Wilmette’e kadar birçok bölgede hasta veya ölü ördeklerle ilgili çok sayıda ihbar aldıklarını söyledi.

En fazla etkilenen türlerin başında, Büyük Göller bölgesinde kışlayan kırmızı göğüslü mercan kuşları yer alıyor. Prince, bu kuşların kalabalık sürüler halinde Michigan Gölü'nde görüldüğünü ve çoğunun hasta veya ölü olarak kıyıya vurduğunu ifade etti.

Kuş gribinin diğer türlere yayılmasından endişe ediliyor

Başlangıçta su kuşları arasında yayılmaya başlayan kuş gribinin, şu an şahinler, baykuşlar ve kargalar gibi diğer kuş türlerine de sıçramasından endişe ediliyor.

Ayrıca, ölü kuşların etrafında gezen martılar ve diğer kuşların virüsü alması riski artmış durumda. Prince, virüsün daha fazla kuş türüne yayılmasından büyük bir kaygı duyduklarını belirtti.

Hayvanat bahçesinde kuş gribi ölümleri

Chicago'daki Lincoln Park Hayvanat Bahçesi de, H5N1 kuş gribi nedeniyle iki ölüm vakası bildirdi. Genç bir flamingo ve bir liman foku, virüs nedeniyle öldü.

Hayvanat bahçesi, bu olayların ardından kuş evini kapatmış olsa da, başka bir vaka yaşanmadığını duyurdu.

Kümes hayvanları endüstrisinde büyük zarar: 150 milyon kuş etkilendi

Kuş gribi salgını, yalnızca vahşi kuşları değil, aynı zamanda tavuk ve hindi üreticilerini de vurdu. ABD genelinde 150 milyondan fazla tavuğun, hindinin ve diğer kuşların virüs nedeniyle etkilendiği bildirildi. Chicago yakınlarındaki Kakadoodle çiftliği, 3 bin tavuktan oluşan sürüsünü kaybetti.

Kış havası virüsün yayılmasını kolaylaştırıyor

Uzmanlar, kuş gribi virüsünün soğuk havalarda daha uzun süre hayatta kalabildiğini ve bu nedenle kış aylarında yayılmasının daha kolay olduğunu belirtiyor.

Ancak, uzmanlar bahar aylarının gelmesiyle birlikte, virüsün daha sıcak hava koşullarında zayıflayacağını ve tehditlerin azalmasını bekliyor.

Virüsün yayılmaması için önlemler alınıyor

Yetkililer, kuş gribinin daha fazla kuşa bulaşmaması için tedbirlerin arttırılması gerektiğini söylerken, hayvanat bahçeleri ve kuş koruma organizasyonları, enfekte kuşların bulunması halinde derhal müdahale edilmesini sağlıyor.
 

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