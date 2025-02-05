Polonya: Filistinliler olmadan Filistin hakkında karar verilemez

Polonya'da yayın yapan RMF FM radyosuna konuşan Szejna, Trump'ın Gazze'deki yaklaşık 1,8 milyon Filistinlinin Ürdün ve Mısır'a sürülmesi çağrısında bulunmasına tepki gösterdi.

Trump'ın Gazze Şeridi'ni "devralma" ve burada yaşayan Filistinlilerin komşu Arap ülkelere zorla gönderilmesi fikri konusunda Szejna, "Filistinliler olmadan Filistin hakkında karar verilemez, Polonya'nın duruşu bu yönde" değerlendirmesini yaptı.

Szejna, Polonya olarak iki devletli çözümü uzun zamandır desteklediklerini dile getirerek Filistinle diplomatik ilişkiler sürdürdüklerine de dikkati çekti.

Trump'ın Gazze'yi "devralma" ve Filistinlileri zorla yerinden etme planı

Trump, Beyaz Sarayda kabul ettiği İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile düzenlenen ortak basın toplantısında, ABD'nin Gazze Şeridi'ni devralacağını ve oradaki patlamamış bombalar ile diğer silahların sökülmesinden ve yıkılmış binalardan kurtulmaktan sorumlu olacağını söylemişti.

Gazze'nin artık tamamen yerle bir olmuş devasa bir yıkım alanı olduğunu kaydeden Trump, Gazze'deki Filistinlilerin başta Mısır ve Ürdün olmak üzere, komşu ülkelerde inşa edilecek yeni yerleşim yerlerine gitmelerinin çok daha iyi olacağını savunmuştu.

Trump, "ABD, Gazze Şeridi'ni devralacak ve orada bir iş yapacağız. Oraya sahip olacağız ve sahadaki tüm tehlikeli patlamamış bombaların ve diğer silahların sökülmesinden, yıkılmış binalardan kurtulmaktan sorumlu olacağız" ifadesini kullanmıştı.