Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'deki ateşkesin muhafazası için herkese büyük sorumluluklar düşüyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile ortak basın toplantısında konuştu.

Erdoğan, geçen sene nisan ayında Türkiye’ye gerçekleştirdiği ziyaretin ardından Steinmeier’i yeniden ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Geçtiğimiz yıl Türkiye-Almanya arasındaki dostluk anlaşmasının 100’üncü yıl dönümü olduğunu hatırlatan Erdoğan, son dönemde gerçekleşen üst düzey ziyaretlerin ve uluslararası platformlardaki görüşmelerin iki ülke arasındaki yakın diyaloğun en açık tezahürü olduğunu söyledi.

"Ekonomik ve ticari ilişkilerimiz oldukça güçlüdür"

Almanya ile güçlü siyasi, ekonomik, beşeri ve kültürel bağların ilişkileri daha da geliştirme fırsatı verdiğini ifade eden Erdoğan, “Görüşmelerimizde ikili işbirliğimizin derinleştirilmesine yönelik atabileceğimiz adımların yanı sıra bölgesel gelişmeleri de ele aldık. Ekonomik ve ticari ilişkilerimiz oldukça güçlüdür. Ticaret hacmimizi artırmaya ve karşılıklı yatırımları teşvik etmeye devam ediyoruz. Terörle mücadele, düzensiz göç, vize meselesi, savunma sanayii ve Almanya'daki Türk toplumunu ilgilendiren konular da gündemimizdeydi." dedi.

"Yabancı karşılığı Türk toplumunu endişelendirmektedir"

Almanya’da 23 Şubat'ta gerçekleştirilecek seçimlerin hayırlara vesile olmasını dileyen Erdoğan, Türk toplumunun güvenliğinin, refahı ve esenliğinin Almanya ile gündemlerinin en üst sıralarında yer aldığını ifade etti.

Erdoğan, Avrupa genelinde yabancı karşıtlığı, ırkçılık ve İslam düşmanlığı içeren eylem ve söylemlerin arttığını müşahede ediyoruz. Bu durum Türk toplumunu da endişelendirmektedir. Tüm bu hususlarda Alman dostlarımızla birlikte çalışmayı sürdüreceğiz." diye konuştu.

"Türkiye, Birlik ilişkileri de görüşmelerimizde yer aldı"

Terör örgütleri ile mücadele konusuna da görüşmede özellikle değindiğini aktaran Erdoğan "Almanya'nın Avrupa Birliği'ndeki başat konumu ışığında Türkiye, Birlik ilişkileri de görüşmelerimizde yer aldı. Gümrük Birliği ve vize serbestisi başta olmak üzere atılması gereken adımlar üzerinde durduk." ifadelerini kullandı.

"Kalıcı barışın ve refahın hüküm sürdüğü bir Suriye hepimizin arzusudur"

Bugünkü istişarelerinin, mücavir coğrafyalarda barış ve istikrara yönelik ortak gayretleri bakımından önem taşıdığını vurgulayan Erdoğan, "Suriye'deki gelişmeler, Gazze'deki son durum ve Ukrayna'daki savaş gibi bölgesel konular bağlamında Almanya ile işbirliğini sürdüreceğiz. Kalıcı barışın ve refahın hüküm sürdüğü bir Suriye hepimizin arzusudur. Bu minvalde Türkiye'nin, Suriye'nin yeniden imarına yönelik çabalarına Almanya'nın da gerekli desteği sağlayacağına inanıyorum." dedi.

"İki devletli çözüm için gayretlerimizi sürdürmeliyiz"

Gazze’de ilan edilen ateşkesin muhafazası için herkese büyük sorumluluklar düştüğünü dile getiren Erdoğan, “Uluslararası toplum olarak iki devletli çözüm için gayretlerimizi sürdürmeliyiz. Ukrayna'daki savaşın adil bir barışla sona ermesi gerektiğini uzun bir süredir savunuyoruz. Bu konuyu da Alman mevkidaşımla bugün istişare ettik. Bu düşüncelerle, sayın Cumhurbaşkanına ve heyetine ziyaretleri için tekrar teşekkür ediyor, görüşmelerimizin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.