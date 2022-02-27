Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, COVID-19 testi pozitif çıktığı için katılamadığı Tarım ve Orman Bakanlığı Genişletilmiş İl Müdürleri Koordinasyon toplantısına ilişkin mesaj yayımladı.

Toplantıya katılamadığı için üzüntüsünü dile getiren Pakdemirli, Tarım ve Orman Bakanlığı il müdürlerinin, çiftçinin duyan kulakları, gören gözleri olduğunu söyledi.

"Sizlerin varlığıyla büyük ve güçlü bir aileyiz"

Pakdemirli, il müdürlerine büyük güven duyulduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Her zaman söylediğim gibi biz, sizlerin varlığıyla büyük ve güçlü bir aileyiz. Bugüne kadar nasıl hassasiyetle çalışmalarımızı yaptıysak, bundan sonra da milletimizin nefesine, suyuna, aşına, toprağına sahip çıkacağız. Vatandaşımızın gündemini de çiftçimizin derdini de yakınen takip edelim. Hizmet üretme konusunda hepimiz azami gayret gösterelim. Problemleri yerinde çözelim."

Pakdemirli, mesajında ayrıca İslam aleminin Miraç Kandili'ni tebrik etti.