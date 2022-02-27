TBMM Başkanı Mustafa Şentop, sosyal medya hesabından, eski başbakanlardan merhum Necmettin Erbakan'ın vefatının 11. yılı nedeniyle mesaj yayımladı.

"Rahmetle ve hürmetle yad ediyorum"

Şentop, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Merhum başbakanlarımızdan Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ı vefatının 11. yıl dönümünde rahmetle ve hürmetle yad ediyorum. Merhum Erbakan, zorlu mücadelelerle geçen siyasi hayatında, siyaseti her şart altında sivil bir zeminde sürdürme kararlılığından asla vazgeçmeyerek, 'Milli Görüş' fikrinin anlamını yalnızca sözlerle değil eylemleriyle de hayata geçirdi. Milletimize olan inancı ve güveni doğrultusunda geliştirdiği, 'Yeniden Büyük Türkiye' idealinin banisi olan merhum Başbakan Prof. Dr. Necmettin Erbakan, cesareti, feraseti ve ilkeli duruşuyla daima örnek bir lider olarak hatırlanacaktır."