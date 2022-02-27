Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, ateşkes sağlanması ve tahliyeler dahil insani durum ele alındı.

Bakan Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Estonya Dışişleri Bakanı Eva-Maria Liimets ile telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmede, Ukrayna'daki son durum ele alındı.