Haber Giriş: 27 Şubat 2022 Pazar 16:47Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Çavuşoğlu'nun Ukrayna diplomasisi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, ateşkes sağlanması ve tahliyeler dahil insani durum ele alındı.
Bakan Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Estonya Dışişleri Bakanı Eva-Maria Liimets ile telefon görüşmesi yaptı.
Görüşmede, Ukrayna'daki son durum ele alındı.
Etiketler: Mevlüt Çavuşoğlu Rusya Son Dakika
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