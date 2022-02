Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Savunma Bakanlığına Rus ordusunun caydırıcı güçlerini özel savaş görevi durumuna geçirmesi emrini verdi.

Putin, ""Batılı ülkeler sadece ekonomik alanda ülkemize karşı düşmanca hareketler yapmıyorlar. Önde gelen NATO ülkelerinin üst düzey yetkilileri de ülkemize karşı agresif açıklamalar yapıyor" dedi.

❗️’Western countries are not only taking unfriendly actions against our country in the economic area. The top officials of the leading NATO countries also make aggressive statements against our country as well’ — Putin



