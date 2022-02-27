Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Savunma Bakanlığına Rus ordusunun caydırıcı güçlerini özel savaş görevi durumuna geçirmesi emrini verdi.

Putin, ""Batılı ülkeler sadece ekonomik alanda ülkemize karşı düşmanca hareketler yapmıyorlar. Önde gelen NATO ülkelerinin üst düzey yetkilileri de ülkemize karşı agresif açıklamalar yapıyor" dedi.

❗️’Western countries are not only taking unfriendly actions against our country in the economic area. The top officials of the leading NATO countries also make aggressive statements against our country as well’ — Putin



READ MORE: https://t.co/rqnOSj5b50 pic.twitter.com/QvlddXcgVt — RT (@RT_com) February 27, 2022

Putin, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov ile toplantı yaptı. Toplantının başında Putin, Batı’nın Rusya ile ilişkilerinde dostça olmayan eylemlerde bulunduğunu söyledi.

“Ekonomik alanda gayrimeşru yaptırımları kastediyorum. NATO ülkelerinin üst düzey yetkilileri de ülkemize karşı saldırgan açıklamalar yapıyor. Bu yüzden Genelkurmay Başkanı’na ve Savunma Bakanı’na Rus ordusunun caydırıcı güçlerini özel savaş görevi durumuna geçirmesini emrediyorum.”

Rus ordusunun caydırıcı güçleri nükleer silahlar ve hipersonik füzeleri de kapsıyor.