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TRT Haber 27.04.2024 20:57

Dev derbide Fenerbahçe sevindi

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasındaki derbi maçta konuk ettiği Beşiktaş'ı 2-1 yenen Fenerbahçe, zirve takibini sürdürdü.

Dev derbide Fenerbahçe sevindi

Ülker Stadı'nda oynanan dev mücadelede Beşiktaş'ta Al-Musrati, VAR incelemesi sonrasında rakibi Fred'e yaptığı faul nedeniyle 24. dakikada kırmızı kart gördü.

Michy Batshuayi, 30. dakikada ev sahibi Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçirdi. İlk yarı sarı-lacivertlilerin 1-0'lık üstünlüğü ile tamamladı.

Fenerbahçe, 69. dakikada İrfan Can Kahveci'nin golüyle derbide skoru 2-0 yaptı.

Konuk Beşiktaş, ikinci yarıda oyuna giren deneyimli yıldızı Cenk Tosun'un güzel golüyle 82. dakikada farkı 1'e indirdi: 2-1

Kalan sürede skor değişmedi ve şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Bu galibiyetle puanını 89'a çıkaran Fenerbahçe, 93 puandaki lider Galatasaray'ı takibini sürdürdü.

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