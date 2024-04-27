Hafif Sağanak Yağışlı 16ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
İHA 27.04.2024 17:22

İyi Parti'de genel başkanlığa Müsavat Dervişoğlu seçildi

İyi Parti 5. Olağanüstü Kurultayı'nın üçüncü turunda 611 delegenin oyunu alan Müsavat Dervişoğlu, genel başkan seçildi.

İyi Parti'de genel başkanlığa Müsavat Dervişoğlu seçildi

ATO Congresium'daki kurultayda, genel başkanlık seçiminin 3. turunda, Grup Başkanı Koray Aydın ve Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu yarıştı.

Oylama sonucuna göre, 1159 geçerli oyun 611'ini Dervişoğlu alarak genel başkan seçildi. Aydın ise 548 oy aldı.

Kurultayda, partinin yetkili kurullarının seçimine geçilecek. Bu kapsamda da delege, 50'si asıl, 25'i yedek 75 Genel İdare Kurulu (GİK) üyesi ile 11'i asıl, 7'si yedek 18 Merkez Disiplin Kurulu üyesini belirleyecek.

Akşener'den Dervişoğlu'na tebrik

Eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partinin genel başkanlığına seçilen Müsavat Dervişoğlu'nu tebrik etti.

Akşener, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "5. Olağanüstü Kurultayı'mızda İYİ Parti Genel Başkanı olarak seçilen Sayın Müsavat Dervişoğlu'nu tebrik ediyor, başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

ETİKETLER
İyi Parti
Sıradaki Haber
Hacda hizmet verecek sağlık personelinin görevlendirme durumu belli oldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
22:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan Dervişoğlu’nu tebrik etti
21:58
Norveç'te deniz aygırına yaklaşan turiste 900 euro ceza kesildi
21:48
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Merkez Bankası Başkanı'nı kabul etti
21:27
ABD'yi hortum vurdu: 10 bin hane elektriksiz kaldı
21:18
Balıkesir'de otomobil tırla çarpıştı: 3 ölü
21:05
Dev derbide Fenerbahçe sevindi
İngiltere'de binlerce kişi Filistin için yürüdü
İngiltere'de binlerce kişi Filistin için yürüdü
FOTO FOKUS
ABD'yi hortum vurdu: 10 bin hane elektriksiz kaldı
ABD'yi hortum vurdu: 10 bin hane elektriksiz kaldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ