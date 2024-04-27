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TRT Haber 27.04.2024 16:35

Adalet Bakanı Tunç'tan İsrailli bakana tepki

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "İsrailli bakanın ahlaksız paylaşımı Gazze'de yaşanan soykırım suçlarını gölgeleyemeyecek" dedi.

Adalet Bakanı Tunç'tan İsrailli bakana tepki

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç İstanbul'da Kudüs Platformu konferansında konuştu.

Bakan Tunç'un konuşmasından öne çıkan satır başları:

İsrailli bakanın ahlaksız paylaşımı Gazze'de yaşanan soykırım suçlarını gölgeleyemeyecek.

 

İsrail insanlık vicdanında mahkumdur. Bugün ABD'nin üniversitelerinde, Avrupa'nın değişik ülkelerinde insanlık vicdanı sokaklara taşarak İsrailli saldırganları protesto ediyor.

Eninde sonunda İsrailli saldırganlar insanlığın huzuruna çıkacak ve işlediği bu suçun cezasını çekecekler ve hesabını insanlık huzurunda verecekler.

Bağımsız bir Filistin Devleti kurulmadan bu problemin ortadan kalkmayacağına Türkiye olarak savunmaya devam edeceğiz ve bağımsız bir Filistin Devleti kurulmasını da her platformda desteklemeye devam edeceğiz.

ETİKETLER
Yılmaz Tunç Filistin - İsrail Çatışması İsrail Gazze Soykırım
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