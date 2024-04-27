Erdoğan, öğrenci velisinin darp ettiği öğretmenle görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sarıyer'deki Prof. Ali Kemal Yiğitoğlu Ortaokulunda bir veli tarafından darbedilen Necla öğretmen ile telefonda görüştü.

Olayla ilgili bilgi alan Erdoğan, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Şüpheli tutuklandı

İstanbul'da Maslak Mahallesi Büyükdere Caddesi'ndeki Prof. Ali Kemal Yiğitoğlu Ortaokulu'nda öğretmen Necla Ö, sınıfta disiplinsizlik yaptığı gerekçesiyle öğrencisini uyararak yerini değiştirmişti.

Bunun üzerine okula gelen öğrenci velisi A.Ç., koridorda gördüğü öğretmen Necla Ö.'ye aniden yumruk atmıştı.

Hastaneden darp raporu alan öğretmen Necla Ö, karakola giderek saldırgandan şikayetçi olmuştu.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelinin, İstanbul Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandığını duyurmuştu.